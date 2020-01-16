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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Общий чистый убыток клубов РПЛ составил €56 млн в 2018 году

Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил €56 млн, семь из них показали прибыль, говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), есть в распоряжении «РИА Новости». Клубы РПЛ потратили на зарплаты €527 млн, это — шестой показатель в Европе.

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Цена активов клубов РПЛ увеличилась на 13% и достигла €984 млн. РПЛ по этому показателю занимает седьмое место и уступает чемпионатам Англии (€11,17 млрд), Испании (€5,35 млрд), Италии (€4,85 млрд), Германии (€3,78 млрд), Франции (€3,33 млрд) и Португалии (€1,6 млрд).

В качестве выплат от UEFA клубы РПЛ получили в 2018 году €97 млн, московский ЦСКА занял 18-е место по размеру выплат среди топ-20 клубов. «Клуб заработал €43 млн», — говорится в отчете.

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В середине 2019 года сообщалось, что доходы европейского футбола в прошлом сезоне по сравнению с позапрошлым выросли почти на €3 млрд, составив €28,4 млрд. Львиная доля поступлений, €15,6 млрд, по-прежнему приходится на страны «большой футбольной пятерки» — Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. Россия оказалась в рейтинге доходов, которые превысили €800 млн, лидером «остального мира», сместив с шестой позиции Турцию.

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