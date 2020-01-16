Общий чистый убыток клубов РПЛ составил €56 млн в 2018 году

Цена активов клубов РПЛ увеличилась на 13% и достигла €984 млн. РПЛ по этому показателю занимает седьмое место и уступает чемпионатам Англии (€11,17 млрд), Испании (€5,35 млрд), Италии (€4,85 млрд), Германии (€3,78 млрд), Франции (€3,33 млрд) и Португалии (€1,6 млрд).

В качестве выплат от UEFA клубы РПЛ получили в 2018 году €97 млн, московский ЦСКА занял 18-е место по размеру выплат среди топ-20 клубов. «Клуб заработал €43 млн», — говорится в отчете.