Назван самый топовый казахский легионер в чемпионате России

«Лидер сборной Казахстана — самый топовый казахский легионер, который перебрался в чемпионат России после внесения поправок в статус легионеров. 27-летний Исламбек Куат выиграл в “Кайрате” все, что можно было, поэтому искал новый вызов. Для “Оренбурга” это удачная сделка, так как футболист перешел свободным агентом. Но и сам Куат нашел в переходе много плюсов, даже помимо того, что уже играл ранее с нападающим Джордже Деспотовичем, который выступал за “Кайрат”».

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«Получается, это Оренбург, первая столица Казахстана и не чужая нам, казахам, земля. Очень рад, что оказался в этом клубе», — заявил Куат после трансфера.

По информации, имеющейся у «Спорта День за Днем», агенты пытаются трудоустроить в России еще одного лидера сборной Казахстана — 26-летнего Бауыржана Исламхана, уже выступавшего в РПЛ за «Кубань». Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривал возможность подписать игрока, — пишет сайт.

Официально о трансфере Куата «Оренбург» объявил 1 января. Казахстанец перешел в российский клуб в статусе свободного агента после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.

Вместе с ним алматинский клуб покинул и Исламхан. Сообщалось, что, помимо «Локомотива», в услугах капитана сборной Казахстана заинтересованы российские «Рубин» и «Крылья Советов», а также польский «Лех».