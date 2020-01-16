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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России может перебраться в один из клубов КПЛ

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Лодыгин попал в сферу интересов нескольких клубов КПЛ, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

29-летний голкипер в январе расторг контракт с турецким клубом «Газишехир Газиантеп» и теперь находится в статусе свободного агента. Игрок интересен казахстанским клубам, поскольку у Лодыгина большой опыт, при этом он может играть в КПЛ не в качестве легионера.

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Лодыгин перешел в «Газиантеп» в августе 2019 года. За это время он провел в составе турецкой команды пять матчей и пропустил десять голов. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что Лодыгин ранее выступал за греческие клубы «Ксанти», «Эордаикос», «Олимпиакос» и «Зенит», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он завоевал золотые медали чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

С 2010 по 2012 год Лодыгин выступал за молодежную сборную Греции, а с 2013 по 2016 год вызывался в основную сборную России.

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