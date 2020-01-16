Экс-вратарь «Зенита» и сборной России может перебраться в один из клубов КПЛ

Источник: РИА "Новости"

29-летний голкипер в январе расторг контракт с турецким клубом «Газишехир Газиантеп» и теперь находится в статусе свободного агента. Игрок интересен казахстанским клубам, поскольку у Лодыгина большой опыт, при этом он может играть в КПЛ не в качестве легионера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лодыгин перешел в «Газиантеп» в августе 2019 года. За это время он провел в составе турецкой команды пять матчей и пропустил десять голов. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что Лодыгин ранее выступал за греческие клубы «Ксанти», «Эордаикос», «Олимпиакос» и «Зенит», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он завоевал золотые медали чемпионата, Кубка и Суперкубка России.