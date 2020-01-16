Экс-вратарь «Зенита» и сборной России может перебраться в один из клубов КПЛ
Бывший вратарь
Бывший вратарь
29-летний голкипер в январе расторг контракт с турецким клубом «Газишехир Газиантеп» и теперь находится в статусе свободного агента. Игрок интересен казахстанским клубам, поскольку у Лодыгина большой опыт, при этом он может играть в КПЛ не в качестве легионера.
Лодыгин перешел в «Газиантеп» в августе 2019 года. За это время он провел в составе турецкой команды пять матчей и пропустил десять голов. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.
Напомним, что Лодыгин ранее выступал за греческие клубы «Ксанти», «Эордаикос», «Олимпиакос» и «Зенит», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе клуба из
С 2010 по 2012 год Лодыгин выступал за молодежную сборную Греции, а с 2013 по 2016 год вызывался в основную сборную России.