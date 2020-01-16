Бауыржан Исламхан отправился в «Зенит»

Напомним, футболист покинул «Кайрат» свободным агентом, но в составе команды начал УТС. В конце 2019 года у него закончился контракт с алматинским клубом. Исламхан не стал его продлевать, но по договоренности не мог продолжить карьеру в КПЛ. Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны российских клубов «Локомотив» и «Крылья Советов».