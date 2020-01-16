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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан отправился в «Зенит»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан отправляется в расположение «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал источник близкий к ситуации.

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Источник: AP 2020

Лидер российской премьер-лиги в данный момент находится на предсезонных сборах в Катаре.

Накануне вечером Исламхан провел тренировку с алматинским «Кайратом», а уже сегодня, 16 января, должен отбыть в «Зенит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, футболист покинул «Кайрат» свободным агентом, но в составе команды начал УТС. В конце 2019 года у него закончился контракт с алматинским клубом. Исламхан не стал его продлевать, но по договоренности не мог продолжить карьеру в КПЛ. Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны российских клубов «Локомотив» и «Крылья Советов».

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