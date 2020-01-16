Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты стран ЕАЭС с июля 2020 года не будут считаться легионерами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Данная норма закреплена в приказе Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу», который опубликован на портале правовой информации.

На данный момент в Российской премьер-лиге действует ограничение на количество легионеров — не более шести иностранцев на поле в составе одной команды. С сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) общее количество легионеров в заявке не должно превышать четырех человек.

Государствами-членами ЕАЭС являются: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Армения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Киргизия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей же - скрывать нечего
Жгучая новенькая 'Рейнджерс' покорила фанатов, не выходя на поле
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
ПСЖ без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
Ковальчук выдал «слепой» ассист. Он заиграл круче Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь