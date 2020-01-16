Футболисты стран ЕАЭС с июля 2020 года не будут считаться легионерами
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футболисты из
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футболисты из
Данная норма закреплена в приказе Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу», который опубликован на портале правовой информации.
На данный момент в Российской
В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) общее количество легионеров в заявке не должно превышать четырех человек.