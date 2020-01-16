Футболисты стран ЕАЭС с июля 2020 года не будут считаться легионерами

Данная норма закреплена в приказе Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу», который опубликован на портале правовой информации.

На данный момент в Российской премьер-лиге действует ограничение на количество легионеров — не более шести иностранцев на поле в составе одной команды. С сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.