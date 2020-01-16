Боранбаев, Аршавин, поиск «десятки». Почему переход Исламхана в «Зенит» реален

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Вводные таковы — Исламхан свободный агент, но у него достаточно высокая зарплата даже по меркам РПЛ (около миллиона евро в год). Потянуть такой оклад готовы немногие.

Зачем Исламхан «Зениту»? Тут все зависит от персоналий.

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Прежде всего, как ни странно, Кайрат Боранбаев. Глава «Кайрата» всегда хорошо общался с руководством «Зенита», это очевидно по нескольким факторам — переходы Тимощука и Аршавина в алматинский клуб, недавний товарищеский матч клубов на «Газпром Арене», в конце концов их связывают деловые отношения вне футбола.

Тимощук и Аршавин, опять же, могут повлиять на решение «Зенита». Андрей Сергеевич теперь советник президента клуба по развитию. Он всегда высоко котировал Исламхана и на своей прощальной пресс-конференции в «Кайрате» говорил, что Бауыржан при должном подходе способен играть в любом из топ-клубов России. Правда недавно Аршавин сказал следующее: «Думаю, зимних трансферов в “Зените” не будет, в их нет смысла. Все ждут Малкома и Кокорина. Для нынешнего состава “Зенита” это достаточно».

При этом известный комментатор, приближенный к клубу из Санкт-Петербурга, Геннадий Орлов утверждал, что Сергей Семак (главный тренер команды) и Александр Медведев (президента «Зенита») в поиске хорошей «десятки».