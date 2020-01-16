Боранбаев, Аршавин, поиск «десятки». Почему переход Исламхана в «Зенит» реален
Сага с трансфером Бауыржана Исламхана в один из клубов российский
Сага с трансфером Бауыржана Исламхана в один из клубов российский
Вводные таковы — Исламхан свободный агент, но у него достаточно высокая зарплата даже по меркам РПЛ (около миллиона евро в год). Потянуть такой оклад готовы немногие.
Зачем Исламхан «Зениту»? Тут все зависит от персоналий.
Прежде всего, как ни странно, Кайрат Боранбаев. Глава «Кайрата» всегда хорошо общался с руководством «Зенита», это очевидно по нескольким факторам — переходы Тимощука и Аршавина в алматинский клуб, недавний товарищеский матч клубов на «Газпром Арене», в конце концов их связывают деловые отношения вне футбола.
Тимощук и Аршавин, опять же, могут повлиять на решение «Зенита». Андрей Сергеевич теперь советник президента клуба по развитию. Он всегда высоко котировал Исламхана и на своей прощальной
При этом известный комментатор, приближенный к клубу из
Тимощук сейчас и вовсе входит в тренерский штаб «Зенита», он тоже отлично знает о качествах Исламхана. Также в штабе «Зенита» работает Василий Галямин — тренер по аналитике, во времена Владимира Вайсса он находился в структуре «Кайрата».