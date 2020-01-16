«Тамбову» запретили регистрировать игроков за долги перед Григоряном
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры
Данное решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС в среду на основании удовлетворения заявления Григоряна, который расторг контракт с «Тамбовом» в октябре 2019 года. Как отмечается, «Тамбов» обязан выплатить своему бывшему тренеру задолженность по соглашению о расторжении договора, проценты за задержку выплаты задолженности и подтвержденные расходы на представителя тренера.
Также «Тамбов» должен выплатить задолженности своим бывшим футболистам Константину Гарбузе, Андрею Мурнину и Денису Вавилину. Запрет на регистрацию новичков может быть снят в случае исполнения обязательств перед всеми вышеперечисленными лицами.