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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбову» запретили регистрировать игроков за долги перед Григоряном

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном, сообщается на сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС в среду на основании удовлетворения заявления Григоряна, который расторг контракт с «Тамбовом» в октябре 2019 года. Как отмечается, «Тамбов» обязан выплатить своему бывшему тренеру задолженность по соглашению о расторжении договора, проценты за задержку выплаты задолженности и подтвержденные расходы на представителя тренера.

Также «Тамбов» должен выплатить задолженности своим бывшим футболистам Константину Гарбузе, Андрею Мурнину и Денису Вавилину. Запрет на регистрацию новичков может быть снят в случае исполнения обязательств перед всеми вышеперечисленными лицами.

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