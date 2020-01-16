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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается заседания РПЛ, то было много острых вопросов, которые вызвали серьёзное обсуждение, поэтому всё сильно затянулось. Обсуждали и реформу Кубка, и расширение РПЛ, и компенсации школам за подготовку футболистов. В целом практически по всем вопросам удалось достичь компромисса. Не все были согласны, например, с реформой Кубка — всё решил один голос. По расширению вопрос был достаточно серьёзным, но большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения до 18 команд. Обсуждалось введение дополнительных компенсаций за переходы игроков в РПЛ, она направлена на то, чтобы было больше стимула продолжать непростую работу по подготовке футболистов.

РПЛ поддержала реформу Кубка. Дискуссии были острые, но всем очевидно — реформа назрела, зрительский интерес падает с каждым годом. РФС выступил с интересной инициативой, лучше попытаться что-то изменить, чем не делать ничего, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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