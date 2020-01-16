Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд

«Что касается заседания РПЛ, то было много острых вопросов, которые вызвали серьёзное обсуждение, поэтому всё сильно затянулось. Обсуждали и реформу Кубка, и расширение РПЛ, и компенсации школам за подготовку футболистов. В целом практически по всем вопросам удалось достичь компромисса. Не все были согласны, например, с реформой Кубка — всё решил один голос. По расширению вопрос был достаточно серьёзным, но большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения до 18 команд. Обсуждалось введение дополнительных компенсаций за переходы игроков в РПЛ, она направлена на то, чтобы было больше стимула продолжать непростую работу по подготовке футболистов.