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18:58 (мск), источник: Sport24

Друг Игбуна выдавал себя за футболиста «Динамо», чтобы получить бесплатную медпомощь

Друг нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна представлялся форвардом бело-голубых в надежде получить бесплатное лечение.

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16 января телеграм-канал Mash сообщил о том, что Игбун был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с почками в одну из столичных больниц. В «Динамо» и сам нигериец эту информацию опровергли: футболист в составе клуба сейчас находится на сборе в Турции, где готовится ко второй части сезона.

Спустя некоторое время владелец квартиры, в которой проживает Игбун, сообщил, что, как он думал, арендатор обратился к нему за помощью, попросив вызвать скорую. Когда приехала скорая, человек, просивший о помощи, представлялся игроком «Динамо», показывал соответствующие документы и даже предоставил динамовский полис добровольного медицинского страхования, чтобы не платить за лечение.

Как сообщает Mash, на самом деле этим человеком был не Игбун, а его приятель Олучи, совместные фотографии которого с Сильвестром есть в инстаграме. Примечательно, что, уже находясь в больнице, Олучи не вышел из амплуа — молодой человек под видом Игбуна фотографировался с людьми и ждал помощи врачей.

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