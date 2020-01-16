Друг Игбуна выдавал себя за футболиста «Динамо», чтобы получить бесплатную медпомощь
Друг нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна представлялся форвардом
Друг нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна представлялся форвардом
16 января
Спустя некоторое время владелец квартиры, в которой проживает Игбун, сообщил, что, как он думал, арендатор обратился к нему за помощью, попросив вызвать скорую. Когда приехала скорая, человек, просивший о помощи, представлялся игроком «Динамо», показывал соответствующие документы и даже предоставил динамовский полис добровольного медицинского страхования, чтобы не платить за лечение.
Как сообщает Mash, на самом деле этим человеком был не Игбун, а его приятель Олучи, совместные фотографии которого с Сильвестром есть в инстаграме. Примечательно, что, уже находясь в больнице, Олучи не вышел из амплуа — молодой человек под видом Игбуна фотографировался с людьми и ждал помощи врачей.