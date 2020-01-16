Друг Игбуна выдавал себя за футболиста «Динамо», чтобы получить бесплатную медпомощь

16 января телеграм-канал Mash сообщил о том, что Игбун был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с почками в одну из столичных больниц. В «Динамо» и сам нигериец эту информацию опровергли: футболист в составе клуба сейчас находится на сборе в Турции, где готовится ко второй части сезона.

Спустя некоторое время владелец квартиры, в которой проживает Игбун, сообщил, что, как он думал, арендатор обратился к нему за помощью, попросив вызвать скорую. Когда приехала скорая, человек, просивший о помощи, представлялся игроком «Динамо», показывал соответствующие документы и даже предоставил динамовский полис добровольного медицинского страхования, чтобы не платить за лечение.