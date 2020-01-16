Президент Российской премьер-лиги Прядкин досрочно переизбран на новый пятилетний срок

Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято на общем собрании клубов РПЛ, которое прошло в Москве. Прядкин переизбран единогласно, выборы, которые должны были пройти в апреле, не состоятся.

«Прядкин переизбран на новый срок, на пять лет», — сказал Алексеев.

«Действительно, в конце собрания клубы выступили с инициативой переизбрать меня на новый срок и приняли единогласное решение», — заявил Прядкин.