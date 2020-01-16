Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» стал игроком «Ротора»

Детали соглашения не сообщаются, 32-летний защитник будет играть за «Ротор» под 29-м номером. На прошлой неделе Денисов расторг контракт с «Рубином» по соглашению сторон.

«Мне приятно присоединиться к клубу с большой историей. У команды есть стремление достичь результата, и у меня это желание, конечно, тоже присутствует. В городе настоящая футбольная атмосфера благодаря новому стадиону, очень подкупает внимание и любовь болельщиков! Всегда есть что доказывать, и я готов проявлять себя, выкладываться на поле, чтобы помогать команде», — сказал Денисов.