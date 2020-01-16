Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» стал игроком «Ротора»
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Детали соглашения не сообщаются, 32-летний защитник будет играть за «Ротор» под 29-м номером. На прошлой неделе Денисов расторг контракт с «Рубином» по соглашению сторон.
«Мне приятно присоединиться к клубу с большой историей. У команды есть стремление достичь результата, и у меня это желание, конечно, тоже присутствует. В городе настоящая футбольная атмосфера благодаря новому стадиону, очень подкупает внимание и любовь болельщиков! Всегда есть что доказывать, и я готов проявлять себя, выкладываться на поле, чтобы помогать команде», — сказал Денисов.
Ранее Денисов выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Спартак», украинский «Днепр» и самарские «Крылья Советов». С 2013 по 2018 год футболист защищал цвета «Локомотива», в составе которого стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.
На счету Денисова 72 матча и один гол в составе сборной Узбекистана.