Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное

Источник: Спорт-Экспресс

Что там было

1. Большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.

История с увеличением числа матчей клубов РПЛ, которая развивалась по ходу 2019 года, в итоге сводится к увеличению числа участников турнира в классическом двухкруговом чемпионате. При этом летом 2020-го, как бы ни хотели руководители ряда команд, премьер-лига расширена не будет. РПЛ ждет ответа РФС.

— Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало (14 против 2. — Прим. «СЭ»), — сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

— Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить (его) формат. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивности и зрелищность должна быть больше. Рассматривали различные схемы, и в ходе нескольких опросов определен ряд вариантов, которые могут это реализовать. Большинством принят вариант с «гладким» чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд, — сказал президент лиги Сергей Прядкин.

2. Кубок России будет реформирован

РФС и РПЛ продолжат обсуждение по изменению схемы проведения Кубка. Есть вариант, при котором участники еврокубков (пока 6, через сезон — 5) вступают в игру в 1/8 финала, а остальные представители премьер-лиги перед этой стадией проведут в подгруппах по две гостевые встречи с соперниками из ФНЛ и ПФЛ.

— За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос (9 против 7. — Прим. «СЭ»). РПЛ выступила за это, но окончательное решение за исполкомом РФС. Всем очевидно, что такая реформа назрела, потому что с каждым годом зрительский интерес падает. РФС выступил с интересной инициативой, и лучше попытаться что-то изменить, чем совсем ничего не делать, — сказал Бабаев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XKYSz03rOyU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Когда РПЛ может быть расширена?

— Решим на следующем собрании после совещания с РФС. Надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ, — сказал Прядкин.

— Мы говорили о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу. Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа, — сказал Бабаев.

4. Как будет реформирован Кубок?

— Согласно реформе, клубы, которые не будут играть в еврокубках, поделятся в Кубке России на какие-то подгруппы. За реформу выступили клубы из первой шестерки. Им это выгодно — участвовать в турнире с 1/8 финала. Но я такой логики не понимаю, — сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

— Мнение по реформе Кубка у нас разошлось. Она была рассмотрена комитетом профессионального футбола РФС. Есть концептуальные вещи. Мы попросили у РФС внести дополнения, связанные с участниками. РФС открыт для диалога с нами. По дням проведения еще нужны уточнения. Есть скелет, он внушительный. Мы учтем пожелания клубов, — сказал Прядкин.

5. Сергей Прядкин досрочно переизбран президентом РПЛ еще на 5 лет

— Это (переизбрание) произошло на собрании. Много разного гуляет вокруг меня. Это в рамках нашего устава, — сказал 58-летний функционер, который работает в премьер-лиге с момента ее основания в 2001 году и возглавляет с 2007-го.

Сайт РПЛ уточнил, что решение было принято единогласно.

6. Стали известны даты старта и завершения сезона РПЛ-2020/21

— Мы проработали варианты, исходя из загрузки наших клубов по европейскому календарю. Предварительное начало сезона-2020/21 запланировано на выходные 25—26 июля 2020 года, а 30-й тур РПЛ планируется сыграть 23 мая 2021 года. Пока это проект структуры, потому что мы ждем, будет ли утвержден новый проект Кубка России. Окончательное решение будет за исполкомом РФС, — сообщил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.