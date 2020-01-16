Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное
Общее собрание клубов
Общее собрание клубов
1. Большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.
История с увеличением числа матчей клубов РПЛ, которая развивалась по ходу 2019 года, в итоге сводится к увеличению числа участников турнира в классическом двухкруговом чемпионате. При этом летом 2020-го, как бы ни хотели руководители ряда команд,
— Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало (14 против 2. — Прим. «СЭ»), — сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
— Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить (его) формат. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивности и зрелищность должна быть больше. Рассматривали различные схемы, и в ходе нескольких опросов определен ряд вариантов, которые могут это реализовать. Большинством принят вариант с «гладким» чемпионатом без
РФС и РПЛ продолжат обсуждение по изменению схемы проведения Кубка. Есть вариант, при котором участники еврокубков (пока 6, через сезон — 5) вступают в игру в 1/8 финала, а остальные представители
— За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос (9 против 7. — Прим. «СЭ»). РПЛ выступила за это, но окончательное решение за исполкомом РФС. Всем очевидно, что такая реформа назрела, потому что с каждым годом зрительский интерес падает. РФС выступил с интересной инициативой, и лучше попытаться
— Решим на следующем собрании после совещания с РФС. Надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ, — сказал Прядкин.
— Мы говорили о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу. Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа, — сказал Бабаев.
— Согласно реформе, клубы, которые не будут играть в еврокубках, поделятся в Кубке России на
— Мнение по реформе Кубка у нас разошлось. Она была рассмотрена комитетом профессионального футбола РФС. Есть концептуальные вещи. Мы попросили у РФС внести дополнения, связанные с участниками. РФС открыт для диалога с нами. По дням проведения еще нужны уточнения. Есть скелет, он внушительный. Мы учтем пожелания клубов, — сказал Прядкин.
— Это (переизбрание) произошло на собрании. Много разного гуляет вокруг меня. Это в рамках нашего устава, — сказал 58-летний функционер, который работает в
Сайт РПЛ уточнил, что решение было принято единогласно.
— Мы проработали варианты, исходя из загрузки наших клубов по европейскому календарю. Предварительное начало сезона-2020/21 запланировано на выходные
— Суперкубок пройдет через неделю после окончания чемпионата Европы (19 июля). Финал Кубка-2020/21 — через неделю после завершения чемпионата РПЛ — предварительно 29 мая 2021 года, — добавил он.