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21:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Медведев: «Зенит» против расширения лиги при гладком чемпионате. Это приведет к росту расходов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

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Источник: Спорт-Экспресс

— «Зенит» проголосовал против. Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать, — заметил Медведев.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы. Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпиона на систему либо с плей-офф, либо с однокруговым финальным турниром девяти лучших команд. Это не только наше мнение. К такому выводу пришла консалтинговая компания, которая провела анализ всех вариантов. Однако лига проголосовала за увеличение команд при гладком чемпионате. Тогда возникает другой вопрос.

— Какой?

— У нас, получается, в этом сезоне никто вылетать из премьер-лиги и играть переходные матчи не будет? Тогда что делать со спортивным принципом? РФС должен высказать свою позицию. Если мы говорим о том, как идея расширения РПЛ будет реализована, то точки над «i» еще не расставлены. Надеюсь, и даже уверен, что Российский футбольный союз активно будет указывать на проблемные моменты этой идеи. Реформа очень серьезная с учетом еще и климатических факторов.

— Как быть с календарем?

— С учетом игр сборной окон не так много. Фактически можно безболезненно использовать только два… Важно, чтобы хорошая идея увеличения количества матчей не привела к девальвации их качества, к проведению встреч в некомфортных погодных условиях. И как следствие — к снижению конкуренции и к падению уровня футбола во всей лиге.

— То есть вы поддержали бы реформу, если бы лига перешла на систему плей-офф или на один круг среди 9 лучших команд.

— Сейчас вдаваться в детали не хочется. Но консалтинговая компания предложила следующий вариант. Сначала один круг, потом второй с участием девяти лучших команд, потом плей-офф. Однако пока нет смысла развивать тему, пока РФС не обозначит свою позицию.

— При гладком чемпионате «Зенит» в любом случае получит два дополнительных домашних матча. Разве вы не заработаете дополнительные деньги?

— Я говорю сейчас не столько о «Зените», у нас средняя посещаемость домашних игр — 50 тысяч. Уверен, что два дополнительных матча не приведут к снижению этой цифры. Но если мы подумаем о других клубах и об их затратах на поездки, плюс возьмем во внимание их посещаемость, то… Еще же нужно говорить о телевидении. Как я понимаю, дополнительные доходы нам никто не гарантирует…

— А в России сейчас есть 18 клубов, бюджеты которых позволяют им достойно выступать в премьер-лиге?

— Сегодня появилось сообщение о том, что «Тамбову» запретили заявлять новых футболистов. Это, видимо, связано с задержками по выплате зарплат. Нужна финансовая стабильность, гарантии перед всеми игроками, сотрудниками, тренерами, авиаперевозчиками. Это ключевой элемент. И важно, чтобы гарантии со стороны владельцев или спонсоров были не формальными, а реальными. Чтобы можно было с кого-то спросить, если что-то произойдет.

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