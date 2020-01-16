Александр Медведев: «Зенит» против расширения лиги при гладком чемпионате. Это приведет к росту расходов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.
— «Зенит» проголосовал против. Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать, — заметил Медведев.
— Поясните, пожалуйста.
— Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы. Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпиона на систему либо с
— Какой?
— У нас, получается, в этом сезоне никто вылетать из
— Как быть с календарем?
— С учетом игр сборной окон не так много. Фактически можно безболезненно использовать только два… Важно, чтобы хорошая идея увеличения количества матчей не привела к девальвации их качества, к проведению встреч в некомфортных погодных условиях. И как следствие — к снижению конкуренции и к падению уровня футбола во всей лиге.
— То есть вы поддержали бы реформу, если бы лига перешла на систему
— Сейчас вдаваться в детали не хочется. Но консалтинговая компания предложила следующий вариант. Сначала один круг, потом второй с участием девяти лучших команд, потом
— При гладком чемпионате «Зенит» в любом случае получит два дополнительных домашних матча. Разве вы не заработаете дополнительные деньги?
— Я говорю сейчас не столько о «Зените», у нас средняя посещаемость домашних игр — 50 тысяч. Уверен, что два дополнительных матча не приведут к снижению этой цифры. Но если мы подумаем о других клубах и об их затратах на поездки, плюс возьмем во внимание их посещаемость, то… Еще же нужно говорить о телевидении. Как я понимаю, дополнительные доходы нам никто не гарантирует…
— А в России сейчас есть 18 клубов, бюджеты которых позволяют им достойно выступать в
— Сегодня появилось сообщение о том, что «Тамбову» запретили заявлять новых футболистов. Это, видимо, связано с задержками по выплате зарплат. Нужна финансовая стабильность, гарантии перед всеми игроками, сотрудниками, тренерами, авиаперевозчиками. Это ключевой элемент. И важно, чтобы гарантии со стороны владельцев или спонсоров были не формальными, а реальными. Чтобы можно было с