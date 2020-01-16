Томас Цорн: «Спартак» против расширения РПЛ. Лига к этому не готова
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением по поводу возможного расширения российской
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением по поводу возможного расширения российской
Сегодня на общем собрании большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
— «Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова, — приводит слова Цорна официальный
Неочевидны и экономические предпосылки к расширению — это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения.
Против расширения лиги также голосовал и чемпион России «Зенит».