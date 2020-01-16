Томас Цорн: «Спартак» против расширения РПЛ. Лига к этому не готова

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня на общем собрании большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников турнира с 16 до 18.

— «Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова, — приводит слова Цорна официальный Telegram-канал «Спартака». — В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Неочевидны и экономические предпосылки к расширению — это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения.