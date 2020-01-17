СМИ: Футболист «Зенита» Краневиттер перейдет в «Монтеррей» за €8 млн

Краневиттер перешел в «Зенит» из испанского «Атлетико» летом 2017 года за ту же сумму (по данным Transfermarkt). В текущем сезоне он провел четыре встречи, а прошлом году стал чемпионом России (2019). Также полузащитник выступал за испанскую «Севилью» и аргентинский «Ривер Плейт», вместе с которым стал чемпионом страны (2014), победителем Кубка Либертадорес (2015), Южноамериканского кубка (2014) и Суперкубка Южной Америки (2015).