«Ахмат» подписал нападающего «Удинезе», Зе Луиш не перейдет в «Тоттенхэм»

Источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» усилился форвардом «Удинезе»

Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу перешел в «Ахмат», сообщается на официальном сайте грозненцев. 22-летний бразилец будет выступать за клуб из столицы Чечни на правах аренды до конца декабря 2020 года. Сделка предусматривает возможность выкупа футболиста.

Визеу играет на позиции центрального форварда. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Визеу является игроком молодежной сборной Бразилии. В 2019 году он выступал за бразильский «Гремиу» на правах аренды, сыграл 16 матчей и забил 3 гола.

«Ахмат» занимает предпоследнее место в РПЛ по количеству забитых голов (13). По ожидаемым голам (xG) грозненцы располагаются на 13-й строчке (19,40 гола, недобор — 6,60 гола). Подписание Визеу явно рассчитано на усиление атакующей активности и повышение реализации.

Вилюш стал игроком «Урала»

Защитник Мацей Вилюш перешел в «Урал», информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Ранее 31-летний поляк расторг контракт с «Ростовом» и присоединился к «шмелям» на правах свободного агента.

Вилюш уже прошел медосмотр и отправился на сбор вместе с новой командой. В «Урале» он будет выступать под 5-м номером.

Вилюш перешел в «Ростов» в июне 2017 года. Всего он провел за ростовчан 42 матча в РПЛ, отметившись одним голом. В текущем сезоне поляк перестал попадать в состав: на его счету 2 игры в Олимп-Кубке России.

«Урал» занимает последнее место в РПЛ по пропущенным голам (31), а по ожидаемым пропущенным голам (xGA) — предпоследнее (31,83 гола). С учетом этой статистики трансфер защитника представляется логичным.

Виталий Денисов перешел в «Ротор»

«Ротор» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Виталием Денисовым. Контракт с 32-летним гражданином Узбекистана рассчитан до конца сезона. Он будет выступать за волгоградский клуб под номером «29».

— Мне приятно присоединиться к клубу с большой историей. У команды есть стремление достичь результата и у меня это желание, конечно, тоже присутствует. В городе настоящая футбольная атмосфера благодаря новому стадиону, очень подкупает внимание и любовь болельщиков! Всегда есть что доказывать и я готов проявлять себя, выкладываться на поле, чтобы помогать команде, — сказал Денисов в интервью клубной пресс-службе.

Последним клубом Денисова был «Рубин» — 11 января 2020 года контракт с казанцами был расторгнут по соглашению сторон. В составе клуба из столицы Татарстана защитник провел 9 матчей в текущем сезоне.

Ранее Денисов выступал за ЦСКА, «Днепр», «Локомотив» и «Крылья Советов». Он является чемпионом России-2017/18 в составе железнодорожников, четырехкратным обладателем Кубка России (по два раза в ЦСКА и «Локо»), а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.

Зе Луиш не поедет в «Тоттенхэм»

По информации Daily Mail, нападающий «Порту» Зе Луиш не перейдет в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно. Для регистрации 28-летнего уроженца Кабо-Верде в АПЛ необходимо специальное разрешение, поскольку у того нет паспорта Евросоюза. А получение этого документа оказалось для «шпор» слишком проблематичным.

Ранее португальская SIC Noticias сообщала об интересе к Зе Луишу со стороны главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. «Шпоры» до середины апреля лишились своего основного бомбардира Харри Кейна (тот перенес операцию на задней поверхности бедра) и планировали подписать кабовердинца на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» летом 2019 года за 8,5 миллиона евро. В составе «драконов» он провел 12 матчей в чемпионате Португалии и забил 7 голов.

Эриксен все ближе к «Интеру»

Итальянский журналист Никола Скира в своем Twitter написал, что Мартин Шутс — агент полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена — прибыл в Милан на очередной раунд переговоров с «Интером».

Ранее журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил о согласии 27-летнего датчанина на переход в миланский клуб. «Интер» предлагает ему контракт, рассчитанный до 2024 года, с зарплатой около 10 миллионов евро за сезон.

Камнем преткновения является стоимость сделки: «Тоттенхэм» хочет выручить за хавбека 20 миллионов евро, а «Интер» предлагает 10 миллионов.

Эриксен намеревался покинуть «Тоттенхэм» еще летом, отклонив все предложения о новом контракте. При новом главном тренере «шпор» Жозе Моуринью он стал игроком запаса, проведя всего 5 полных матчей из 12.