Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
18.01
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
15:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» объявил о приезде Исламхана на сбор в Катаре

Генеральный директор российского «Зенита» Александр Медведев в интервью Abnews.ru подтвердил информацию о приезде капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана на сборы клуба.

Наверх

Сообщается, что Исламхан находится на просмотре. Другие детали пока не уточняются.

«Да, это правда», — ответил Медведев на вопрос о том, находится ли в расположении команды Исламхан.

Боранбаев, Аршавин, поиск «десятки». Почему переход Исламхана в «Зенит» реален.

Об отъезде Исламхана на сборы «Зенита» стало известно вчера, 16 января. В Катаре лидер российской премьер-лиги пробудет до 25 января.

Последним клубом Исламхана был «Кайрат», за который он выступал с 2014 года. Сейчас 26-летний хавбек находится в статусе свободного агента, но не может перейти в другой казахстанский клуб.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Новичок КПЛ может подписать бывшего игрока молодежной сборной Беларуси
Божественный матч Овечкина. Хет-трик и очередной шаг в историю
Ковальчук обогнал Буре. Канада готова носить его на руках
Экипаж Каргинова во второй раз стал победителем «Дакара»
«Ахмат» подписал нападающего «Удинезе». Обзор трансферов РПЛ
Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос и мстит кумиру
Глава UFC назвал условия для реванша между Макгрегором и Хабибом
Жена Плющенко объяснила, почему решила судиться с Авербухом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь