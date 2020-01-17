«Зенит» объявил о приезде Исламхана на сбор в Катаре
Генеральный директор российского «Зенита» Александр Медведев в интервью Abnews.ru подтвердил информацию о приезде капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана на сборы клуба.
Генеральный директор российского «Зенита» Александр Медведев в интервью Abnews.ru подтвердил информацию о приезде капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана на сборы клуба.
Сообщается, что Исламхан находится на просмотре. Другие детали пока не уточняются.
«Да, это правда», — ответил Медведев на вопрос о том, находится ли в расположении команды Исламхан.
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Об отъезде Исламхана на сборы «Зенита» стало известно вчера, 16 января. В Катаре лидер российской
Последним клубом Исламхана был «Кайрат», за который он выступал с 2014 года. Сейчас 26-летний хавбек находится в статусе свободного агента, но не может перейти в другой казахстанский клуб.