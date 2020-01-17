«Зенит» объявил о приезде Исламхана на сбор в Катаре

Сообщается, что Исламхан находится на просмотре. Другие детали пока не уточняются.

«Да, это правда», — ответил Медведев на вопрос о том, находится ли в расположении команды Исламхан.

Боранбаев, Аршавин, поиск «десятки». Почему переход Исламхана в «Зенит» реален.

Об отъезде Исламхана на сборы «Зенита» стало известно вчера, 16 января. В Катаре лидер российской премьер-лиги пробудет до 25 января.