Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.01
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
18.01
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Булыкин назначен офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в официальном Twitter организации.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

На клубном уровне Булыкин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также нижегородскую «Волгу», а в Европе — за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 мячей, в том числе на чемпионате Европы 2004 года.

— Я хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами, — цитирует официальный сайт организации Булыкина. — Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела. В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, бороться за чистоту футбола. Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении. Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Дарья Клишина поражает своей естественной красотой. Эти фото просто надо видеть
Божественный матч Овечкина. Хет-трик и очередной шаг в историю
Ковальчук обогнал Буре. Канада готова носить его на руках
Экипаж Каргинова во второй раз стал победителем «Дакара»
«Ахмат» подписал нападающего «Удинезе». Обзор трансферов РПЛ
Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос и мстит кумиру
Глава UFC назвал условия для реванша между Макгрегором и Хабибом
Жена Плющенко объяснила, почему решила судиться с Авербухом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь