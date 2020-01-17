Дмитрий Булыкин: Буду доносить до игроков и официальных лиц, что не нужно делать ставки на футбол

— В мои обязанности входит профилактика договорных матчей. Я буду доносить до всех футболистов и официальных лиц, что с договорными матчами нужно бороться, нужно их предотвращать, доносить, что не нужно в них участвовать, и, тем более, не участвовать в ставках на футбол, — сказал Булыкин. (Иван Торопцев).