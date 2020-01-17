«Интересный игрок под лимит». Как в России оценивают перспективы Исламхана в «Зените»
Перейдет ли полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в «Зенит»
Перейдет ли полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в «Зенит»
Исламхан — это «десятка», которую так хочет видеть в «Зените»
Для Исламхана январь-2020 — это идеальная возможность для перехода. Граждане ЕАЭС перестанут считаться легионерами с нового сезона, так что качественный казахский игрок — это прекрасная возможность вписаться в новый лимит на иностранных игроков «8+17» в заявке. Но вряд ли «Зенит» сумел бы
Идеально было уходить
Есть сомнения, что Исламхан сможет вписаться хотя бы в команду чемпионата России, не то что в «Зенит». Впрочем, Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук должны лучше знать возможности своего
Однако в современных реалиях «Зениту» такой футболист совсем не нужен. И если я правильно понимаю Сергея Семака, то
Исламхан может сыграть десятку, инсайда или вингера. Неплохой нацеленный кросс с двух ног, особенно мягкие подачи. Ярко выраженный плеймейкер своей команды («Кайрат»), данные WyScout в среднем за матч по этому сезону на выборке 1958 минут: восемь передач в финальную треть с точностью 81 процент, 6,7 передач в штрафную с точностью 56 процентов, 0,38 ожидаемых голевых, большой объем длинных передач (переводы и диагонали), плюс любит отдавать на ход. Делает 6.34 обводки с 73 процентами успешности.
Очень хорошие данные, но это тот случай, когда максимально много сомнений на счет переноса умений в более сильную лигу. Большинство действий на низких скоростях, зачастую вообще из статики. В РПЛ у него не будет времени делать такие паузы на мяче в финальной трети. Контроль мяча и движения очень тягучи. Он любит открываться под разрезающие передачи, стенку или просто за спину защитнику на фланге, на таких открываниях делает основной объем кроссов. Но визуально скорость рывков довольно скромная, скорее всего его съедят на уровне РПЛ в этом аспекте. Еще настораживает, что он часто после таких рывков выключается из игры (даже в начале матча), то есть ему явно позволяется недорабатывать (не забываем, что там он звезда, лидер и капитан). Кажется, что это не страшно, плюс в сборной Казахстана он меньше позволяет себе подобное, но в 27 лет отучить его будет уже проблематично.
Подведем короткие итоги. Интересный игрок под лимит с большим количеством вопросов и спецификой. С учетом зарплат в «Кайрате» и статуса свободного агента явно претендует на большую ЗП. В РПЛ вполне способен перейти на новый уровень, но конкретно в «Зените» пробиться в старт будет почти невозможно.
В случае перехода в «Зенит» Исламхан может сразу уехать в аренду.
«В молодом возрасте, в 2013 году, он уезжал пробовать свои силы в “Кубань”, но вернулся в Казахстан, не выдержав конкуренции. В чемпионате Казахстана Исламхан выделяется, играть умеет. Но насколько он стал сильнее по сравнению с первой попыткой в российской
Напомним, накануне Исламхан отправился на просмотр в «Зенит». У футболиста истек срок контракта с «Кайратом», и он не стал его продлевать, но по договоренности не мог продолжить карьеру в КПЛ. Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны российских клубов «Локомотив» и «Крылья Советов».