«Он талантливый, это однозначно». Красножан оценил шансы Исламхана заиграть в «Зените»

«Исламхан — талантливый футболист, это однозначно. Думаю, у него может получиться даже в “Зените”, при должном доверии. Возможно, в первое время ему будет чуть не хватать опыта. Если не считать “Кубани”, где Исламхан играл за дубль, он никогда не был легионером. Это сложившийся футболист и человек. Хочу, чтобы у него все получилось. У него есть все задатки», — сказал Красножан.