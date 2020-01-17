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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Он талантливый, это однозначно». Красножан оценил шансы Исламхана заиграть в «Зените»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан в интервью «Р-Спорту» оценил шансы Бауыржана Исламхана заиграть в российском «Зените».

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Он назвал Исламхана талантливым футболистом. Специалист пожелал удачи игроку, с которым работал в сборной.

«Исламхан — талантливый футболист, это однозначно. Думаю, у него может получиться даже в “Зените”, при должном доверии. Возможно, в первое время ему будет чуть не хватать опыта. Если не считать “Кубани”, где Исламхан играл за дубль, он никогда не был легионером. Это сложившийся футболист и человек. Хочу, чтобы у него все получилось. У него есть все задатки», — сказал Красножан.

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"Он талантливый, это однозначно". Красножан оценил шансы Исламхана заиграть в "Зените"
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