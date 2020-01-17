«Он талантливый, это однозначно». Красножан оценил шансы Исламхана заиграть в «Зените»
Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан в интервью «Р-Спорту» оценил шансы Бауыржана Исламхана заиграть в российском «Зените».
Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан в интервью «Р-Спорту» оценил шансы Бауыржана Исламхана заиграть в российском «Зените».
Он назвал Исламхана талантливым футболистом. Специалист пожелал удачи игроку, с которым работал в сборной.
«Исламхан — талантливый футболист, это однозначно. Думаю, у него может получиться даже в “Зените”, при должном доверии. Возможно, в первое время ему будет чуть не хватать опыта. Если не считать “Кубани”, где Исламхан играл за дубль, он никогда не был легионером. Это сложившийся футболист и человек. Хочу, чтобы у него все получилось. У него есть все задатки», — сказал Красножан.