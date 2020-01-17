Суд по иску «Агрокома» взыскал 154 миллиона рублей с «Ростова»

Источник: Спорт РИА Новости

Апелляционный суд удовлетворил жалобу истца на судебный акт первой инстанции, отменив принятое в ноябре решение арбитражного суда Ростовской области, который полностью отклонил иск. Апелляционный суд взыскал с клуба задолженность по договору займа от 9 сентября 2016 года в размере около 65 миллионов рублей, более 22 миллионов рублей процентов за пользование займом и около 67 миллионов рублей неустойки. Исковые требования удовлетворены полностью.

В материалах дела говорится, что ФК «Ростов» в сентябре 2016 года получил заем от компании Саввиди «Донской табак», который затем уступил права требования к клубу Киряки Саввиди, жене известного ростовского бизнесмена, которая впоследствии передала права «Агроком Холдингу».

Первая инстанция установила, что договор займа содержал условия, запрещающие клубу без согласия заимодавца заключать контракты с игроками, менять условия действующих контрактов, заключать кредитные договоры и договоры займа, а также обязывающие клуб согласовывать с заимодавцем любые договоры хозяйственного характера, размер обязательств заемщика по которым превышает 1 миллион рублей.

Арбитражный суд Ростовской области пришел к выводу, что вмешательство заимодавца в хоздеятельность заемщика противоречит общим принципам гражданского законодательства. Суд также установил, что совет директоров ФК «Ростов» отказался одобрить заем ввиду крайне невыгодных для клуба условий (кабальная сделка). В итоге суд признал договор займа ничтожным, заключенным при злоупотреблении правом, и отклонил иск.