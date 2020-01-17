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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд по иску «Агрокома» взыскал 154 миллиона рублей с «Ростова»

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску ООО «Агроком Холдинг» бизнесмена Ивана Саввиди взыскал с футбольного клуба «Ростов» около 154 миллионов рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда.

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Источник: Спорт РИА Новости

Апелляционный суд удовлетворил жалобу истца на судебный акт первой инстанции, отменив принятое в ноябре решение арбитражного суда Ростовской области, который полностью отклонил иск. Апелляционный суд взыскал с клуба задолженность по договору займа от 9 сентября 2016 года в размере около 65 миллионов рублей, более 22 миллионов рублей процентов за пользование займом и около 67 миллионов рублей неустойки. Исковые требования удовлетворены полностью.

В материалах дела говорится, что ФК «Ростов» в сентябре 2016 года получил заем от компании Саввиди «Донской табак», который затем уступил права требования к клубу Киряки Саввиди, жене известного ростовского бизнесмена, которая впоследствии передала права «Агроком Холдингу».

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Первая инстанция установила, что договор займа содержал условия, запрещающие клубу без согласия заимодавца заключать контракты с игроками, менять условия действующих контрактов, заключать кредитные договоры и договоры займа, а также обязывающие клуб согласовывать с заимодавцем любые договоры хозяйственного характера, размер обязательств заемщика по которым превышает 1 миллион рублей.

Арбитражный суд Ростовской области пришел к выводу, что вмешательство заимодавца в хоздеятельность заемщика противоречит общим принципам гражданского законодательства. Суд также установил, что совет директоров ФК «Ростов» отказался одобрить заем ввиду крайне невыгодных для клуба условий (кабальная сделка). В итоге суд признал договор займа ничтожным, заключенным при злоупотреблении правом, и отклонил иск.

По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «Агроком Холдинг» — ООО «Праймери Дон» (42%) и Киряки Саввиди (58%), а его управляющая компания — ООО «Группа Агроком». Официальный сайт ФК «Ростов» в марте 2016 года сообщал, что «Группа Агроком» стала генеральным спонсором клуба в сезоне 2015−2016 годов. «Группа Агроком» — компания, владеющая активами в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в розничной торговле в Южном федеральном округе России, а также медиа-активами. Управляющая компания группы создана в 2004 году Саввиди и базируется в Ростове.

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