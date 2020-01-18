Виктор Гончаренко: Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус

— Наверное, было желание, чтобы к нам в команду пришел белорус, но это не было самоцелью, — рассказал Гончаренко в интервью клубному каналу. — Многие думали, что инициатива исходила от меня. Нет, из нашего клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Считаю, что для нас это очень хорошая сделка. Те качества, что есть у Ильи: настойчивость, агрессивность, умение открыться вперед — это то, чего нам во многих матчах не хватало.