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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил трансфер нападающего бресткого «Динамо» Ильи Шкурина. Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.

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— Наверное, было желание, чтобы к нам в команду пришел белорус, но это не было самоцелью, — рассказал Гончаренко в интервью клубному каналу. — Многие думали, что инициатива исходила от меня. Нет, из нашего клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Считаю, что для нас это очень хорошая сделка. Те качества, что есть у Ильи: настойчивость, агрессивность, умение открыться вперед — это то, чего нам во многих матчах не хватало.

Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может, какая-то пауза для него теперь будет, чтобы передохнуть. По первым тренировкам Шкурин производит очень приятное впечатление. Надеемся, что и в официальных матчах он себя проявит. Я не вижу какой-то скромности. Нет какого-то пиетета к кому-то. Он играет для того, чтобы победить.

В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
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