Соболев присоединился к «Крыльям». Переговоры с ЦСКА приостановлены

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе «Крыльев», при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным. Предметный вариант есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд. (Константин Алексеев).