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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболев присоединился к «Крыльям». Переговоры с ЦСКА приостановлены

По данным «СЭ», вчера вечером футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к своей команде.

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Источник: Спорт-Экспресс

Самарцы начали сбор без 22-летнего нападающего, поскольку тот прибыл в российскую столицу на переговоры с ЦСКА.

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе «Крыльев», при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным. Предметный вариант есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд. (Константин Алексеев).

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