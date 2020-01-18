Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат

«Хорошо, что решили расширить лигу. Еще бы проголосовать за отмену лимита… Но я прошу обратить внимание на КХЛ. Это закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути? Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и стадион. Точно так же существуют и НБА с НХЛ, это закрытые лиги. Допустим, есть в команде три звезды, которые получают больше всех. А остальные должны подпадать под потолок», — заявил Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».