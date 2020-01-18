Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской
Ранее сообщалось, что на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за увеличение числа участников турнира до 18 команд.
«Хорошо, что решили расширить лигу. Еще бы проголосовать за отмену лимита… Но я прошу обратить внимание на КХЛ. Это закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути? Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и стадион. Точно так же существуют и НБА с НХЛ, это закрытые лиги. Допустим, есть в команде три звезды, которые получают больше всех. А остальные должны подпадать под потолок», — заявил Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Смотрите, у нас построили замечательные стадионы к чемпионате мира в Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде. Это же здорово. Я бы совершенно спокойно отнесся к тому, если бы команды из этих городов полуискуственным образом попали бы в премьер-лигу», — добавил Орлов.