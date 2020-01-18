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15:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

ТАСС, 18 января. Хорватский защитник российского футбольного клуба ЦСКА Звонимир Шарлия заявил, что покидает клуб. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи», — написал хорват.

23-летний Шарлия перешел в ЦСКА летом прошлого года на правах аренды, которая была рассчитана на один год. Права на футболиста принадлежат хорватскому клубу «Славен Белупо». Всего защитник провел 14 встреч за столичный клуб.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 34 очка в 19 матчах.

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