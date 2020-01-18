Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи», — написал хорват.

23-летний Шарлия перешел в ЦСКА летом прошлого года на правах аренды, которая была рассчитана на один год. Права на футболиста принадлежат хорватскому клубу «Славен Белупо». Всего защитник провел 14 встреч за столичный клуб.