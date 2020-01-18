«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду. Ранее Исламхан уже пытался заиграть в РПЛ
Очень неудачно.
Очень неудачно.
Зимой «Зенит» ведёт себя чересчур пассивно на трансферном рынке. К концу января лидер чемпионата России пока не совершил ещё ни одной сделки.
Тем не менее вскоре
Кто же такой Исламхан, и зачем он понадобился
Бауыржан Исламхан родился и вырос в городе Джамбул (ныне — Тараз) на юге Казахстана. В детстве, как и многие его сверстники, мальчик увлёкся боевыми искусствам и начал заниматься тхэквондо. Однако вскоре интересы парня кардинально изменились. Получив травму во время тренировочного боя, он сделал выбор в пользу футбола.
Усердно занимаясь в академии клуба «Тараз», Исламхан дорос до основной команды и уже в 2011 году в возрасте 18 лет полузащитник дебютировал в
Зимой 2012 года вместе с молодёжкой Исламхан отправился в
«Перспективные молодые игроки — одно из направлений нашей работы. В Казахстане его считают одним из самых талантливых футболистов своей страны, ранний дебют в национальной команде и капитанская повязка в молодёжной сборной Казахстана — тому подтверждение», — расхваливал тогда полузащитника спортивный директор «Кубани» Сергей Доронченко.
Тем не менее для обоих сторон сделка оказалась очень неудачной. Дебютировав за новый клуб в товарищеском матче с «Торпедо» из Армавира, Исламхан затем присел на лавку и в итоге так и не получил своего шанса в основной команде. Полгода он отыграл в дубле, съездил на такой же период в аренду в «Астану», после чего контракт полузащитника выкупил «Кайрат». Тогда в Казахстане говорили о том, что молодой и неокрепший футболист ошибся, сделав выбору в пользу РПЛ — лиги, в которой преобладает жёсткий и силовой футбол.
Вернувшись на родину, хавбек снова начал жечь. За несколько сезонов он превратился из
Основная позиция Исламхана — центральный атакующий полузащитник. Однако в случае необходимости он может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения.
Главное достоинство хавбека — умение находить пространство. Бауыржан одинаково хорошо может открываться в свободных зонах или же моментально снабжать партнёров на свободном участке поля мячом. Как в сборной, так и в клубе полузащитник исполняет роль плеймейкера. При этом, для того, чтобы начинать атаки, казахстанский футболист нередко уходит в глубину. Во время активной стадии наступления своей команды полузащитник предпочитает отыгрываться с фланговыми полузащитниками или фулбеками.
Исламхан обладает отличным пасом, поэтому он способен и сыграть быструю стенку с партнёром и отдать классную диагональ на фланг.
Главный недостаток полузащитника — плохая игра в обороне. Исламхан крайне редко выигрывает единоборства, да и мячи отбирает только по «праздникам». Вероятно, это связано с амплуа футболиста, но и не исключено, что побеждать в стыках Бауыржану мешают скромные габариты. При росте 174 сантиметра он весит 64 килограмма.
Кроме того, хавбек неоправданно часто бьёт издали. Порой полузащитнику действительно удаются сумасшедшие дальние выстрелы, но в подавляющем большинстве случаев мячи, посланные Исламханом, летят мимо ворот.
Богдан Горбунов