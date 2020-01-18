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17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду. Ранее Исламхан уже пытался заиграть в РПЛ

Очень неудачно.

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Источник: AP 2020

Зимой «Зенит» ведёт себя чересчур пассивно на трансферном рынке. К концу января лидер чемпионата России пока не совершил ещё ни одной сделки.

Тем не менее вскоре сине-бело-голубые могут нарушить своё молчание. На прицеле питерского клуба — 26-летний казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан, ставший недавно свободным агентом. Он уже начал проходить просмотр в «Зените», после которого питерцы смогут принять решение о дальнейшей судьбе игрока.

Кто же такой Исламхан, и зачем он понадобился сине-бело-голубым?

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Как складывалась карьера Бауыржана

Бауыржан Исламхан родился и вырос в городе Джамбул (ныне — Тараз) на юге Казахстана. В детстве, как и многие его сверстники, мальчик увлёкся боевыми искусствам и начал заниматься тхэквондо. Однако вскоре интересы парня кардинально изменились. Получив травму во время тренировочного боя, он сделал выбор в пользу футбола.

Усердно занимаясь в академии клуба «Тараз», Исламхан дорос до основной команды и уже в 2011 году в возрасте 18 лет полузащитник дебютировал в Премьер-Лиге Казахстана. Тот сезон Бауыржан отыграл так здорово, что в итоге его признали главным открытием года в чемпионате. Следом случился дебют в молодёжной сборной страны, а затем и в главной национальной команде Казахстана.

Зимой 2012 года вместе с молодёжкой Исламхан отправился в Санкт-Петербург, где проходили игры Кубка Содружества. Победительницей того турнира стала сборная России, лучшим бомбардиром оказался Сердар Азмун, а Казахстан занял лишь 7-е место. Впрочем, даже несмотря на неудачное выступление своей команды, Бауыржан сумел обратить на себя внимание российских клубов.

Намного больше остальных казахский полузащитник заинтересовал «Кубань». В феврале 2013 года краснодарский клуб пригласил футболиста на просмотр и вскоре подписал с ним трёхлетний контракт, заплатив «Таразу» 150 тысяч евро.

«Перспективные молодые игроки — одно из направлений нашей работы. В Казахстане его считают одним из самых талантливых футболистов своей страны, ранний дебют в национальной команде и капитанская повязка в молодёжной сборной Казахстана — тому подтверждение», — расхваливал тогда полузащитника спортивный директор «Кубани» Сергей Доронченко.

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Тем не менее для обоих сторон сделка оказалась очень неудачной. Дебютировав за новый клуб в товарищеском матче с «Торпедо» из Армавира, Исламхан затем присел на лавку и в итоге так и не получил своего шанса в основной команде. Полгода он отыграл в дубле, съездил на такой же период в аренду в «Астану», после чего контракт полузащитника выкупил «Кайрат». Тогда в Казахстане говорили о том, что молодой и неокрепший футболист ошибся, сделав выбору в пользу РПЛ — лиги, в которой преобладает жёсткий и силовой футбол.

Вернувшись на родину, хавбек снова начал жечь. За несколько сезонов он превратился из легионера-неудачника в одного из лучших футболистов страны, удостоившись сначала капитанской повязки клуба, а затем и сборной. Благодаря выдающейся для хавбека результативности и потрясающей игре Исламхан за 6 лет в «Кайрате» трижды признавался лучшим полузащитником Казахстана и дважды лучшим игроком Премьер-Лиги.

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Плюсы и минусы полузащитника

Основная позиция Исламхана — центральный атакующий полузащитник. Однако в случае необходимости он может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения.

Главное достоинство хавбека — умение находить пространство. Бауыржан одинаково хорошо может открываться в свободных зонах или же моментально снабжать партнёров на свободном участке поля мячом. Как в сборной, так и в клубе полузащитник исполняет роль плеймейкера. При этом, для того, чтобы начинать атаки, казахстанский футболист нередко уходит в глубину. Во время активной стадии наступления своей команды полузащитник предпочитает отыгрываться с фланговыми полузащитниками или фулбеками.

Исламхан обладает отличным пасом, поэтому он способен и сыграть быструю стенку с партнёром и отдать классную диагональ на фланг.

При этом полузащитник демонстрирует высокую результативность. В прошлом розыгрыше Премьер-Лиги за 22 матча он забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

Главный недостаток полузащитника — плохая игра в обороне. Исламхан крайне редко выигрывает единоборства, да и мячи отбирает только по «праздникам». Вероятно, это связано с амплуа футболиста, но и не исключено, что побеждать в стыках Бауыржану мешают скромные габариты. При росте 174 сантиметра он весит 64 килограмма.

Кроме того, хавбек неоправданно часто бьёт издали. Порой полузащитнику действительно удаются сумасшедшие дальние выстрелы, но в подавляющем большинстве случаев мячи, посланные Исламханом, летят мимо ворот.

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Зачем он понадобился «Зениту»

Во-первых, Исламхан действительно хороший футболист. Обилие личных наград, пусть и в не самом грозном чемпионате, тому подтверждение.

Во-вторых, он обладает гражданством Казахстана, который входит в Евразийский экономический союз. С 1 июля 2020 года футболисты из стран ЕАЭС не будут считать легионерами в РПЛ, согласно приказу Минспорта РФ. Для «Зенита» этот пункт особенно актуален, так как уже в следующем сезоне в нашем чемпионате будет действовать лимит «8+17», а в составе питерцев сейчас 11 легионеров.

В-третьих, «Зениту» нужен игрок ротации. Почти наверняка летом из клуба уйдёт Ригони, возможно продадут Дриусси, также под вопросом судьба Мака, с которым до сих пор не продлили контракт. Если эти футболисты действительно покинут команду, то число доступных игроков атаки в «Зените» заметно уменьшится. Поэтому Бауыржан будет способен создать необходимую глубину в составе питерского клуба.

Богдан Горбунов

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