Казахстанец Куат дебютировал за клуб российской премьер-лиги
«Оренбург» провел товарищеский матч против словацкого «Слована» в рамках УТС в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
«Оренбург» провел товарищеский матч против словацкого «Слована» в рамках УТС в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Братиславы. Решающий гол на шестой минуте забил 26-летний марокканский нападающий Мохаммед Рхарсалла.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вышел на поле в составе российского клуба во втором тайме, как и другой бывший игрок КПЛ Джордже Деспотович. Однако результативными действиями они не отметились.
Напомним, что о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.
На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».