Казахстанец Куат дебютировал за клуб российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Братиславы. Решающий гол на шестой минуте забил 26-летний марокканский нападающий Мохаммед Рхарсалла.

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Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вышел на поле в составе российского клуба во втором тайме, как и другой бывший игрок КПЛ Джордже Деспотович. Однако результативными действиями они не отметились.

Напомним, что о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.