Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА
«Армейцы» активно ищут усиление, но пока все переговоры идут тяжело. Время поджимает.
«Армейцы» активно ищут усиление, но пока все переговоры идут тяжело. Время поджимает.
ЦСКА, пожалуй, главный из топ клубов, которому усиление прямо жизненно необходимо. Главный приоритет, конечно, нападающий. Да, есть Фёдор Чалов, куплен талантливый белорус — Илья Шкурин. Но этого мало. Одним из первых кандидатов «армейцев» был нападающий сборной Словакии Роберт Боженик. ЦСКА договорился с клубом словака «Жилиной», но переход сорвали агенты игрока. Потом была попытка взять в аренду нападающего «Фиорентины» Педро, но и она не увенчалась успехом.
По нашей информации, у ЦСКА есть ещё несколько вариантов на позицию нападающего. В ближайшее время можно ожидать новых имён.
К тому же, как говорят на рынке, у ЦСКА, наконец, появились
Если будет возможность, ЦСКА приобретёт и центрального защитника. Долгое время главным кандидатом являлся защитник «Торпедо» — Сергей Божин. В
Первым игроком на выход из ЦСКА стал хорватский защитник Звонимир Шарлия. Хорват должен был ещё полгода отыграть за московский клуб на правах аренды, но Шарлия попросил досрочно прекратить аренду, потому что мало играл. В итоге Звонимир поехал играть в Турцию. Можно ожидать массовый уход молодых игроков. Так, защитник Наир Тикнизян продолжит карьеру в курском «Авангарде» на правах аренды до конца сезона.
Зимой должна проясниться ситуация с Астемиром Гордюшенко. После аренды в «Тюмень» минувшей весной, которая была испорчена операцией на плече, воспитанник армейской академии пропал из виду. Прошедшие полгода он тренировался с молодёжной командой, за которую не мог выступать
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев недавно высказался на этот счёт: «По поводу Кирилла могу сказать, что мы анализируем ситуацию с тренерским штабом, в ближайшее время обнародуем позицию клуба».
В целом, от ЦСКА не стоит ожидать громких трансферов на выход. Команда и без них испытывает дефицит игроков. А если руководство решит
Андрей Панков