Отец Нурмагомедова признался в любви к «Спартаку» и вызвал споры среди фанатов

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Нурмагомедов-старший выложил снимок, на котором футболисты московской команды Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддержали его сына. Он назвал «Спартак» родным клубом и написал, что более 50 лет поддерживает красно-белых.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые юзеры отрицательно отнеслись к словам Нурмагомедова-старшего, посчитав, что тот должен болеть за махачкалинский «Анжи». «Я болею за свою семью и за Дагестан. Остальное мясо, мусор, кони», — писали они. Другие, наоборот, поддержали тренера: «“Анжи” зачем ему, в СССР не было “Анжи”, все болели за “Спартак”», «За “Спартак” болеют по-особенному, прекрасно понимаю вас».

Руководство «Анжи» заявило о проблемах с финансированием в сезоне-2018/2019. На фоне долгов команда вылетела из Российской премьер-лиги. Позже махачкалинцам отказали в лицензии на выступление в Футбольной национальной лиге.