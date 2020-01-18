Отец Нурмагомедова признался в любви к «Спартаку» и вызвал споры среди фанатов
Отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в Instagram признался в любви к московскому «Спартаку», чем вызвал споры среди фанатов.
Отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в Instagram признался в любви к московскому «Спартаку», чем вызвал споры среди фанатов.
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Руководство «Анжи» заявило о проблемах с финансированием в сезоне-2018/2019. На фоне долгов команда вылетела из Российской
На данный момент «Анжи» выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и по итогам 18-го тура располагается на предпоследнем 15-м месте.