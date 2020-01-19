Российский клуб определился с лишним игроком после прихода казахстанца Куата
Португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш Коэлью может покинуть российский клуб.
Португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш Коэлью может покинуть российский клуб.
26-летний игрок ведет переговоры с клубом «Чанчунь Ятай», который выступает сейчас во второй по силе футбольной лиге Китая.
О возможном трансфере Betting Insider стало известно из надежного источника, близкого к руководству «Оренбурга».
В текущем сезоне на счету Рикарду два гола и четыре результативных передачи в 16 матчах РПЛ. В «Оренбург» португалец пришел в сентябре 2018 года. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Добавим, что в январе «Оренбург» подписал полузащитника Исламбека Куата. Футболист сборной Казахстана перешел в российский клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Кайратом», за который он выступал с 2014 года.