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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с румынской «Киндией»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Сочи» разошлись миром с румынской «Киндией» в товарищеском матче на сборе в Турции.

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Встреча, прошедшая в Белеке, завершилась со счетом 0:0. В рамках турецкого сбора у сочинцев также запланирован контрольный матч против австрийского клуба «Санкт-Пельтен», который должен состояться 22 января.

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«Сочи» в 20-м туре чемпионата России примет тульский «Арсенал» 1 марта.

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