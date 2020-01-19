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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

«По многочисленным просьбам». «Зенит» показал Исламхана болельщикам из Казахстана

Российский «Зенит» опубликовал в Instagram пост про капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре.

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Таким образом клуб отреагировал на комментарии казахстанцев, которые просили чемпиона РПЛ показать своего соотечественника.

«По многочисленным просьбам», — говорится в публикации «Зенита», где отмечен Исламхан.

Во время загрузки произошла ошибка.

О приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января, а на следующий день хавбек провел первую тренировку на сборе в Катаре. Гендиректор питерцев Александр Медведев объяснил, почему клуб обратил внимание на казахстанца, и рассказал, как на это решение повлиял экс-хавбек «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин.

Последней командой Исламхана был «Кайрат», который он покинул в статусе свободного агента. По условиям соглашения с алматинцами, футболист не может перейти в другой казахстанский клуб.

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"По многочисленным просьбам". "Зенит" показал Исламхана болельщикам из Казахстана
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