«По многочисленным просьбам». «Зенит» показал Исламхана болельщикам из Казахстана
Российский «Зенит» опубликовал в Instagram пост про капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре.
Российский «Зенит» опубликовал в Instagram пост про капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре.
Таким образом клуб отреагировал на комментарии казахстанцев, которые просили чемпиона РПЛ показать своего соотечественника.
«По многочисленным просьбам», — говорится в публикации «Зенита», где отмечен Исламхан.
О приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января, а на следующий день хавбек провел первую тренировку на сборе в Катаре. Гендиректор питерцев Александр Медведев объяснил, почему клуб обратил внимание на казахстанца, и рассказал, как на это решение повлиял
Последней командой Исламхана был «Кайрат», который он покинул в статусе свободного агента. По условиям соглашения с алматинцами, футболист не может перейти в другой казахстанский клуб.