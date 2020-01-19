«По многочисленным просьбам». «Зенит» показал Исламхана болельщикам из Казахстана

О приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января, а на следующий день хавбек провел первую тренировку на сборе в Катаре. Гендиректор питерцев Александр Медведев объяснил, почему клуб обратил внимание на казахстанца, и рассказал, как на это решение повлиял экс-хавбек «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин.