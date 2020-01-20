Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

«Для большинства клубов премьер-лиги весь сезон состоит из 31−32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей. Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы», — сообщил Алаев в интервью РИА Новости.

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По мнению главы РФС, нельзя переформатировать турнир таким образом: подобные изменения, отметил он, затронут Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), а также Кубок России.

«Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды, и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-2020/21. Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах», — добавил собеседник агентства.

При этом для расширения РПЛ до 18 команд требуется наличие как минимум 25 клубов высокого уровня, но на сегодня у России «экономической базы для такой реформы нет», подытожил Алаев.

На общем собрании в четверг РПЛ проголосовала за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и с увеличением числа участников с 16 до 18.