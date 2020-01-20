Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской
«Для большинства клубов
По мнению главы РФС, нельзя переформатировать турнир таким образом: подобные изменения, отметил он, затронут Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), а также Кубок России.
«Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды, и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-2020/21. Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах», — добавил собеседник агентства.
При этом для расширения РПЛ до 18 команд требуется наличие как минимум 25 клубов высокого уровня, но на сегодня у России «экономической базы для такой реформы нет», подытожил Алаев.
На общем собрании в четверг РПЛ проголосовала за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей