Шюррле — о Второй мировой войне: Немцы давно осознали свои ошибки

«Что касается темы Второй мировой войны на российском телевидении, то как футболист я не так много внимания обращаю на то, что происходит вокруг. Мельком, на фотографиях, по ТВ видел фрагменты парадов на Красной площади, не более. Фильмов про войну не смотрел. Если в России события Второй мировой из года в год вспоминают, то в Германии их хотели бы поскорее забыть — как тёмный, тяжёлый период в истории страны. Немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились. Германия показала миру, что может быть совсем другой, дружественной, гостеприимной. А что было в прошлом, в прошлом и должно остаться», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.