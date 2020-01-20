Казахстанец сыграл первый матч за российский клуб под руководством нового тренера

Это был первый матч «Сочи» под руководством нового тренера — Владимира Федотова. Бахтияров вышел на поле во втором тайме, но результативно повлиять на исход матча не сумел, игра закончилась со счетом 0:0.
Отметим, что 22 января «Сочи» сыграет еще один матч на сборе в Турции против австрийского «Санкт-Пельтена».
Напомним, в нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиге и одну игру в Кубке России. «Сочи» является аутсайдером РПЛ, набрав 15 очков за 18 матчей. С лета 2020 года Бахтияров, а также другие казахстанцы в РПЛ перестанут считаться легионерами и смогут играть в статусе местных игроков.