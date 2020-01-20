Казахстанец сыграл первый матч за российский клуб под руководством нового тренера

Источник: РИА "Новости"

Это был первый матч «Сочи» под руководством нового тренера — Владимира Федотова. Бахтияров вышел на поле во втором тайме, но результативно повлиять на исход матча не сумел, игра закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что 22 января «Сочи» сыграет еще один матч на сборе в Турции против австрийского «Санкт-Пельтена».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i-08sdn770Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.