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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец сыграл первый матч за российский клуб под руководством нового тренера

Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Акмаль Бахтияров принял участие в товарищеском матче за российский клуб «Сочи» против румынской «Киндии», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это был первый матч «Сочи» под руководством нового тренера — Владимира Федотова. Бахтияров вышел на поле во втором тайме, но результативно повлиять на исход матча не сумел, игра закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что 22 января «Сочи» сыграет еще один матч на сборе в Турции против австрийского «Санкт-Пельтена».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиге и одну игру в Кубке России. «Сочи» является аутсайдером РПЛ, набрав 15 очков за 18 матчей. С лета 2020 года Бахтияров, а также другие казахстанцы в РПЛ перестанут считаться легионерами и смогут играть в статусе местных игроков.

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