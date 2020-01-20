«Матч ТВ» расписал идеальный сценарий трансфера Исламхана в «Зенит»

Источник: AP 2020

Клуб российской премьер-лиги, проводящий сборы в Катаре, пригласил 26-летнего казахстанца на просмотр. Исламхан уже успел провести тренировку в составе «сине-бело-голубых».

«Факт приглашения капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, по прозвищу Баторик, на зенитовские сборы достоин внимания хотя бы потому, что уже летом он, ЕАЭСовец, перестанет считаться в РПЛ легионером.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В том, что игрок он качественный, сомнений немного. Смотрим статистику и, в частности, видим:

— 64 гола и 61 голевую передачу в шести сезонах за «Кайрат»;

— 7+8 в сезоне-2019;. — 17 голов в 31 матче чемпионата Казахстана-2016;

— 43 матча и три гола за сборную Казахстана;

— четыре Кубка и два Суперкубка Казахстана в личном профайле;

— лучший гол розыгрыша Лиги Европы сезона-2015/16 по нескольким версиям («Абердину»).

Вникаем глубже и понимаем, что атакующий хав Баторик в состоянии закрыть практически любую позицию в середине поля, кроме опорной (отборы и перехваты — не самое его сильное место). Универсал, каких поискать. Попади Исламхан на сбор команды уровня, скажем, «Арсенала» или «Урала», его шансы на подписание контракта в РПЛ можно было бы считать очень высокими.

Но тут вам не «Урал», а «Зенит». В группе атаки которого конкуренция и прежде зашкаливала, а с возвращением в строй Кокорина и Малкома пришла к максимальным значениям. В «Кубани», где Бауыржан пытался зацепиться в 2014-м, его не пустили в состав Озбилиз, Ионов, Пиццелли и Попов, которые едва ли суммарно сильнее Дзюбы, Азмуна, Сутормина, Шатова, Оздоева etc.

Но на вопрос, вынесенный в заголовок (Зачем «Зениту» Исламхан, и наоборот), есть, как ни странно, внятный ответ. Идеальная комбинация, которую разыграют Исламхан и «Зенит», может выглядеть так. Буквально два касания: свободный агент Исламхан подписывает полноценный контракт с «Зенитом», тут же уходит в короткую аренду в один из клубов уровня середины таблицы РПЛ, в котором ему гарантируют игровую практику, а летом руководство «Зенита» проводит повторную экспертизу.

Остается вспомнить, что глава наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев на протяжении долгого времени являлся генеральным директором АО «КазРосГаз», образованном на паритетной основе национальной компанией АО «НК “КазМунайГаз” и ОАО “Газпром”. А из Питера в Алматы в свое время успешно проследовали Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин», — говорится в статье.

Напомним, последним клубом Исламхана был алматинский «Кайрат», за который он выступал с 2014 года. Сейчас 26-летний хавбек находится в статусе свободного агента, но по договоренности с «Кайратом» не может перейти в другой казахстанский клуб.