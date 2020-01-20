Александр Фетисов: Переход Соболева в другую команду — его инициатива

— Наши коллеги пишут об интересе московских ЦСКА и «Динамо» к Соболеву. Более того, говорят, что он прилетел на сбор «Крыльев» с опозданием. Насколько вероятен его уход зимой?
— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.
— Какая задача на вторую часть сезона поставлена перед командой?
— Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум возможностей, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Цель — занять в чемпионате России десятое место — как была, так и остается. Перед командой поставлена жесткая задача: успешно провести оставшиеся игры.
— Не менялись ли условия контракта главного тренера Миодрага Божовича с клубом в свете не очень удачных игр команды? Например, срок соглашения, его зарплата.
— Условия контрактов тренеров и игроков таковы, что информация об их деталях конфиденциальна.
— На какие позиции в текущее трансферное окно ищете усиление?
— Мы планируем усилить команду левым защитником, атакующим полузащитником и голкипером. Сейчас мы находимся в стадии переговоров и просмотра футболистов.
— Есть ли интерес к Антону Зиньковскому?
— Антон ярко проявляет себя в «Крыльях» — в первой части сезона он отдал шесть голевых передач. Мы намерены сохранить Зиньковского в команде. Он продолжит выступать за «Крылья Советов».
— Как переносит зиму газон на «Самара Арене»? Будет ли поле готово к старту сезона?
— Состояние газона удовлетворительное. 15 января включили подогрев футбольного поля, на 18 января температура его поверхности — 12−14 градусов по Цельсию.
Александр ФетисовГлава совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов»
Сейчас газон прочесывают, обрабатывают, на ближайшие дни запланирован досев поля травой, до 600 кг семян с одновременным внесением удобрений. После этого оно будет накрыто специальным покрытием, в зависимости от температуры наружного воздуха — в один или два слоя. Подготовлены установки досвета поля. Планируем вывести футбольное поле в нормативное состояние к 12—15 февраля.
— Правда ли, что клуб интересуется Мехди Зеффаном?
— Результативные игроки не могут не привлекать внимание различных клубов. И если тот или иной футболист прибывает в расположение команды, клуб информирует об этом на своих официальных ресурсах.