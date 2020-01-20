Александр Фетисов: Переход Соболева в другую команду — его инициатива

Источник: РИА "Новости"

— Наши коллеги пишут об интересе московских ЦСКА и «Динамо» к Соболеву. Более того, говорят, что он прилетел на сбор «Крыльев» с опозданием. Насколько вероятен его уход зимой?

— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какая задача на вторую часть сезона поставлена перед командой?

— Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум возможностей, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Цель — занять в чемпионате России десятое место — как была, так и остается. Перед командой поставлена жесткая задача: успешно провести оставшиеся игры.

— Не менялись ли условия контракта главного тренера Миодрага Божовича с клубом в свете не очень удачных игр команды? Например, срок соглашения, его зарплата.

— Условия контрактов тренеров и игроков таковы, что информация об их деталях конфиденциальна.

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— На какие позиции в текущее трансферное окно ищете усиление?

— Мы планируем усилить команду левым защитником, атакующим полузащитником и голкипером. Сейчас мы находимся в стадии переговоров и просмотра футболистов.

— Есть ли интерес к Антону Зиньковскому?

— Антон ярко проявляет себя в «Крыльях» — в первой части сезона он отдал шесть голевых передач. Мы намерены сохранить Зиньковского в команде. Он продолжит выступать за «Крылья Советов».

— Как переносит зиму газон на «Самара Арене»? Будет ли поле готово к старту сезона?

— Состояние газона удовлетворительное. 15 января включили подогрев футбольного поля, на 18 января температура его поверхности — 12−14 градусов по Цельсию. Александр Фетисов Глава совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов»

Сейчас газон прочесывают, обрабатывают, на ближайшие дни запланирован досев поля травой, до 600 кг семян с одновременным внесением удобрений. После этого оно будет накрыто специальным покрытием, в зависимости от температуры наружного воздуха — в один или два слоя. Подготовлены установки досвета поля. Планируем вывести футбольное поле в нормативное состояние к 12—15 февраля .

— Правда ли, что клуб интересуется Мехди Зеффаном?

— Результативные игроки не могут не привлекать внимание различных клубов. И если тот или иной футболист прибывает в расположение команды, клуб информирует об этом на своих официальных ресурсах.