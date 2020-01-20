Казахстанец Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в матче с чемпионом Узбекистана

Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 1:1, а Зайнутдинов отыграл полностью второй тайм. Пропустив на 52-й минуте, «Ростов» сумел уйти от поражения благодаря точному пенальти Романа Еременко на 85-й.

Следующий матч в ОАЭ «Ростов» проведет 29 января против «Риги». Клуб из столицы Латвии, как и «Пахтакор», в 2019 году выиграл чемпионат своей страны.