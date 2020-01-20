Казахстанец Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в матче с чемпионом Узбекистана
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в контрольном матче с узбекистанским «Пахтакором», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в контрольном матче с узбекистанским «Пахтакором», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 1:1, а Зайнутдинов отыграл полностью второй тайм. Пропустив на 52-й минуте, «Ростов» сумел уйти от поражения благодаря точному пенальти Романа Еременко на 85-й.
Следующий матч в ОАЭ «Ростов» проведет 29 января против «Риги». Клуб из столицы Латвии, как и «Пахтакор», в 2019 году выиграл чемпионат своей страны.
На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте. В текущем сезоне 21-летний Зайнутдинов забил три гола в девяти матчах, а в последней игре в 2019 году казахстанец оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1).