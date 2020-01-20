Крал прокомментировал интерес «Ньюкасла»

Источник: Спорт-Экспресс

— Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил, — сказал чешский футболист. — А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем. Если скауты «Ньюкасла» наблюдают за мной — пусть. Думаю, на этом уровне скауты больших клубов наблюдают за кучей футболистов. Это еще ничего не значит.

— Ваш агент Карол Кисел (бывший полузащитник сборной Словакии — прим. «СЭ») мог в свое время оказаться в «Зените». Его связи с Россией помогли в переходе?

— Возможно! Вообще Карол знает меня с 14 лет. Он помог перейти в «Славию», он же предложил вариант со «Спартаком». Сказал, что это шаг вперед.

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— Но следующий шаг — Англия?

— Англия — это маленькая мечта. Вот только для переезда туда надо быть готовым. Нельзя уезжать в Англию сырым. Вряд ли прямо сейчас я к этому готов. Может, буду готов через 4−5 месяцев, и если поступит предложение, которое устроит меня и «Спартак», поговорим об этом.

— Был в «Спартаке» такой игрок Квинси Промес, его каждые полгода спрашивали: когда уедете в Европу? Он отвечал: когда что-то выиграю со «Спартаком». Вы перед собой какие задачи ставите?