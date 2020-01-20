Будущее Шатова. «Зенит» или «Рубин»?
Тактические размышления о будущем
Тактические размышления о будущем
Будущим летом у 29-летнего Олега Шатова заканчивается контракт с «Зенитом». Судя по всему, решение о возможности продления трудовых отношений будет приниматься незадолго до этого, а уже сейчас футболист имеет право вести переговоры с другими клубами.
Один из альтернативных вариантов — «Рубин» Леонида Слуцкого. Тренер, видимо, решил до предела усилить конкуренцию на позициях вингеров. На фланги атаки у казанцев и так перебор исполнителей, даже отъезд из аренд Зуева и Ташаева глобально ничего не изменит. Тем не менее, Шатов гораздо более универсален, чем имеющиеся сейчас в «Рубине» края. Кроме того, его отличают многие другие аспекты. Текст — как раз об этом.
Для вингера Олег довольно универсален. Может сыграть на флангах, выйти «десяткой», инсайдом. Когда
Главное же отличие Шатова от вингеров «Рубина» такое: при хорошем объеме в атаке, он еще полезен в защите. Например, в гостевом матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» Олег дисциплинированно откатывался назад и перекрывал зону, позиционная оборона в исполнении Олега была эталонной. Это невозможно отобразить цифрами, поскольку во многих эпизодах видя перекрытое пространство хозяева не шли в обыгрыш и не отдавали туда мяч, а разворачивали атаку в другом направлении. Правый фланг Шатова в этой встрече стал единственной зоной в обороне «Зенита», которая не рассыпалась под натиском немцев.
Можно также вспомнить классные действия Олега в домашнем матче против «Бенфики», когда петербуржцы размазали португальцев прессингом, а Шатов играл по самому опасному оппоненту — левому защитнику Гримальдо. При этом персональной опеки не было: когда испанец уходил в полуфланг, Шатов передавал его партнерам. Так работает зонная оборона с отлаженной передачей опеки, в рамках этой системы позиционные действия Шатова находятся на очень хорошем уровне даже для ЛЧ. Такой исполнитель точно может пригодился бы Слуцкому.
А главная неигровая проблема — регулярные и многочисленные мышечные травмы, которые мешают Шатову восстанавливаться и выходить на пик формы. В этом сезоне повреждений стало меньше, чем в прошлых, и Олег уже провел на поле 898 минут в официальных матчах, в которых оформил показатели «3+4» по системе «гол+пас».
Это подкреплено и продвинутой статистикой. За весь прошлый сезон на счету Шатова 1525 минут, но там и матчей было больше (по 4 по сравнению с 2019/20 в отборе в Лигу Европы и в
Как и во многом другом, здесь ответ зависит от того, насколько быстро и успешно вернутся в стартовый состав Малком и Кокорин. Ведь когда это произойдет, Шатов едва ли будет получать хотя бы треть игрового времени от возможного. На все позиции, где может выйти хавбек, имеется серьезная конкуренция даже среди россиян — это Ерохин, Кузяев, Сутормин. Не говоря еще про молодых вингеров «Зенита», которые находятся в аренде — Мостового и Лесового. В таких условиях клуб, скорее всего, предложит Шатову продление контракта только на короткий срок.
Шатов хорошо знаком со Слуцким по сборной России — и не только. При условии отсутствия травм, Олег способен выиграть конкуренцию за попадание в старт казанцев. Он безусловно даст дополнительные опции Слуцкому в плане тактики и структуры футбола. С другой стороны, летом Шатову исполнится 30 лет и, уйдя из «Зенита», он почти наверняка уже не выступит в Лиге чемпионов и не вернется в национальную команду. Как минимум, повод серьезно задуматься.
Выбор у Олега будет непростым.
Вячеслав Залевский