Будущее Шатова. «Зенит» или «Рубин»?

Будущим летом у 29-летнего Олега Шатова заканчивается контракт с «Зенитом». Судя по всему, решение о возможности продления трудовых отношений будет приниматься незадолго до этого, а уже сейчас футболист имеет право вести переговоры с другими клубами.

Один из альтернативных вариантов — «Рубин» Леонида Слуцкого. Тренер, видимо, решил до предела усилить конкуренцию на позициях вингеров. На фланги атаки у казанцев и так перебор исполнителей, даже отъезд из аренд Зуева и Ташаева глобально ничего не изменит. Тем не менее, Шатов гораздо более универсален, чем имеющиеся сейчас в «Рубине» края. Кроме того, его отличают многие другие аспекты. Текст — как раз об этом.

Что выделяет Шатова?

Для вингера Олег довольно универсален. Может сыграть на флангах, выйти «десяткой», инсайдом. Когда сине-бело-голубых возглавлял Роберто Манчини, «Краснодар» брал Шатова в аренду в качестве «восьмерки», а сам итальянский специалист вообще пробовал хавбека крайним защитником (явный перебор, но об этом — ниже). В октябре прошлого года в матче на Кубок Сергей Семак в начале встречи поставил Шатова опорником в схеме 4−4−2. Все это интересные эксперименты, но не более. С другой стороны, они лишний раз подчеркивают разносторонние навыки игрока.

Главное же отличие Шатова от вингеров «Рубина» такое: при хорошем объеме в атаке, он еще полезен в защите. Например, в гостевом матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» Олег дисциплинированно откатывался назад и перекрывал зону, позиционная оборона в исполнении Олега была эталонной. Это невозможно отобразить цифрами, поскольку во многих эпизодах видя перекрытое пространство хозяева не шли в обыгрыш и не отдавали туда мяч, а разворачивали атаку в другом направлении. Правый фланг Шатова в этой встрече стал единственной зоной в обороне «Зенита», которая не рассыпалась под натиском немцев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно также вспомнить классные действия Олега в домашнем матче против «Бенфики», когда петербуржцы размазали португальцев прессингом, а Шатов играл по самому опасному оппоненту — левому защитнику Гримальдо. При этом персональной опеки не было: когда испанец уходил в полуфланг, Шатов передавал его партнерам. Так работает зонная оборона с отлаженной передачей опеки, в рамках этой системы позиционные действия Шатова находятся на очень хорошем уровне даже для ЛЧ. Такой исполнитель точно может пригодился бы Слуцкому.

Основная игровая проблема последних лет — склонность Шатова необоснованно рисковать в передачах и множество обрезов. Одно дело так ошибиться на чужой половине поля на фланге (когда Олег играет вингера), другое — на своей половине при развитии атаки (в любой более низкой позиции).

А главная неигровая проблема — регулярные и многочисленные мышечные травмы, которые мешают Шатову восстанавливаться и выходить на пик формы. В этом сезоне повреждений стало меньше, чем в прошлых, и Олег уже провел на поле 898 минут в официальных матчах, в которых оформил показатели «3+4» по системе «гол+пас».

Это подкреплено и продвинутой статистикой. За весь прошлый сезон на счету Шатова 1525 минут, но там и матчей было больше (по 4 по сравнению с 2019/20 в отборе в Лигу Европы и в плей-офф этого турнира). Тогда Олег забил 3 гола и ни разу не ассистировал партнерам, плюс вся оборонительная и атакующая статистика была ниже на 20−30% в сравнении с нынешней. До этого дела обстояли не лучше: 2017/18 — всего 1328 минут, 2016/17−1401. Так что текущий сезон даже можно считать прорывным для полузащитника.

Нужен ли он «Зениту»?

Как и во многом другом, здесь ответ зависит от того, насколько быстро и успешно вернутся в стартовый состав Малком и Кокорин. Ведь когда это произойдет, Шатов едва ли будет получать хотя бы треть игрового времени от возможного. На все позиции, где может выйти хавбек, имеется серьезная конкуренция даже среди россиян — это Ерохин, Кузяев, Сутормин. Не говоря еще про молодых вингеров «Зенита», которые находятся в аренде — Мостового и Лесового. В таких условиях клуб, скорее всего, предложит Шатову продление контракта только на короткий срок.

Нужен ли он «Рубину»?

Шатов хорошо знаком со Слуцким по сборной России — и не только. При условии отсутствия травм, Олег способен выиграть конкуренцию за попадание в старт казанцев. Он безусловно даст дополнительные опции Слуцкому в плане тактики и структуры футбола. С другой стороны, летом Шатову исполнится 30 лет и, уйдя из «Зенита», он почти наверняка уже не выступит в Лиге чемпионов и не вернется в национальную команду. Как минимум, повод серьезно задуматься.

Выбор у Олега будет непростым.