«Динамо» начало год с разгрома поляков. А Игбун — с хет-трика

«Заглембе» Л (Польша) — «Динамо» М (Россия)

Голы: Филипп, 43 (0:1). Игбун, 60 (0:2). Игбун, 68 (0:3). Игбун, 79 (0:4). Тосик, 87 — с пенальти (1:4). Панченко, 90+1 (1:5).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Шуньич (Евгеньев, 46), Скопинцев (Калинин, 46), Паршивлюк (Морозов, 46), Нойштедтер (Жоаузинью, 46), Рауш (Панченко, 46), Юсупов (Каборе, 46), Шиманьски (Кардозу, 46), Филипп (Хильемарк, 46), Нжи (Игбун, 46).

20 января. Белек. Стадион «Calista Luxury Resort Sports Center».

Скажу сразу: делать какие-то выводы на основании товарищеских матчей на сборах — занятие, на мой взгляд, бессмысленное и бесперспективное. Слишком уж размыт материал для анализа. Тем более в январе. Мы не знаем физического состояния игроков, заданий, которые ставились перед отдельными футболистами и командой в целом, и это же касается и соперников. Так что повторюсь — ругать или хвалить кого-то нет смысла.

Отличный пример в этом плане — московский «Спартак» прошлой зимой. Уж как все восхищались красно-белыми на турнире в Катаре, который они выиграли. И что было весной, когда возобновился чемпионат — абсолютно невнятная игра и итоговое 5-е место. Так что с выводами и восторгами подождем до официальных матчей. Пока только наблюдения.

1. «Динамо» сыграло с «Заглембе», занимающим после первой части сезона 10-е место в чемпионате Польши, двумя составами — каждый провел на поле по тайму. Причем те 11 футболистов, что вышли в старте, по большинству позиций можно считать основными. Хотя пара спорных мест, как, например, центрфорвард или центральный хавбек, есть — Игбун или Хильемарк вполне могут претендовать на то, чтобы выходить с первых минут.

2. Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков остановился на схеме 4−4−1−1, которая при позиционной обороне трансформировалась в 4−4−2. Филипп выдвигался вперед на одну линию к Нжи и держал ее очень четко.

3. При этом при атаках «Динамо» немец много и охотно опускался в глубину поля, даже к центральным защитникам Шуньичу и Ордецу, помогая им, а также Нойштедтеру и Юсупову, разыгрывать мяч и развивать наступление.

4. Филипп вообще понравился. На данный момент, без далекоидущих выводов. Он и забил, грамотно открывшись в штрафной под передачу Нжи, и Раушу отменный пас выдал, и в обороне был весьма дисциплинирован.

5. На левом фланге одновременно вышли Скопинцев и Рауш. Первый — в роли защитника, второй — в роли хавбека. При этом Скопинцев регулярно ходил вперед и было видно, что это ему нравится, а Рауш смещался в центр и освобождал новичку бело-голубых зону для забегов. Связка двух левшей может оказаться интересной.

6. Еще один левша, Шиманьски, действовал справа. В таком случае классический маневр — это смещение в центр, но этим поляк почти не занимался, поучаствовав, впрочем, в первой голевой атаке.

7. После перерыва поменялись исполнители, но не схема. Расстановка 4−4−1−1, при обороне переходящая в 4−4−2, осталась. Но смена исполнителей повлияла на акценты в игре. Гораздо больше стало игры через правый фланг, где действовал Кардозу. Второй и третий голы в ворота «Заглембе» пришли через эту зону. Голы, кстати, похожие — диагональ из центра поля на фланг, передача в штрафную, замыкание Игбуна. До перерыва таких атак почти не было.

8. Безусловно, это связано с выходом нигерийца. Если Нжи — это скорость и игра на грани офсайда, то Игбун — это работа в штрафной. Все три его гола в матче (третий он забил после навеса со штрафного в исполнении Панченко), тому лишнее доказательство.