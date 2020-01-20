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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«18 минус». Исполком РФС зарубит расширение РПЛ?

В союзе идею арифметического расширения премьер-лиги считают несостоятельной.

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Александр Алаев дал понять, что РФС не поддержит скороспелое расширение РПЛ.

После того, как лига приняла решение расширяться, прошло совсем немного времени, но идею успели раскритиковать многие журналисты и эксперты. Снова выступил против «Спартак», и объяснил почему: реформа экономически несостоятельна. В РФС за информационным полем следят внимательно, хотя играют на нем осторожно. Но вот, получив результаты своеобразной «фокус-группы», руководство союза выступает с жестким заявлением. Генеральный секретарь РФС в интервью «Р-Спорту» фактически ставит крест на перспективах расширения до 18 команд в сезоне-2020/21.

Основные тезисы Алаева следующие:

  • нельзя менять регламент и нарушать систему обмена сразу в трех лигах в середине сезона;
  • для расширения РПЛ до 18 команд требуется наличие как минимум 25 клубов высокого уровня;
  • сегодня у России нет экономической базы для такой реформы.
Источник: РИА "Новости"

Все это опытный аппаратчик Алаев преподнес как личное мнение, но мы же понимаем, что просто так с заявлениями через государственные агентства руководители не выступают. Слова Алаева — это и есть позиция РФС.

«Если РПЛ решит вынести свое предложение на исполком, который запланирован на февраль, то все вместе его обсудим», — в этой внешне мягкой фразе скрывается четкий сигнал клубам: на февральском исполкоме протащить идею будет практически невозможно.

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Если, конечно, не вмешаются какие-либо дополнительные факторы. Хотя нахождение Александра Дюкова в кресле президента РФС подобное развитие событий практически исключает.

Можно предположить, что непримиримость РФС связана с нежеланием клубов идти навстречу в реформировании розыгрыша Кубка, но, насколько мне известно, размен не рассматривается. В РФС действительно считают несостоятельной идею арифметического расширения РПЛ (тем более, уже со следующего сезона), при этом будут и дальше убеждать в необходимости изменения формата Кубка.

Посмотрим, чем ответят клубы, большинство которых проголосовал за расширение. На февральском исполкоме будет жарко.

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11:59 (мск)© Ньюстюб
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