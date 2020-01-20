«18 минус». Исполком РФС зарубит расширение РПЛ?
В союзе идею арифметического расширения
В союзе идею арифметического расширения
Александр Алаев дал понять, что РФС не поддержит скороспелое расширение РПЛ.
После того, как лига приняла решение расширяться, прошло совсем немного времени, но идею успели раскритиковать многие журналисты и эксперты. Снова выступил против «Спартак», и объяснил почему: реформа экономически несостоятельна. В РФС за информационным полем следят внимательно, хотя играют на нем осторожно. Но вот, получив результаты своеобразной «фокус-группы», руководство союза выступает с жестким заявлением. Генеральный секретарь РФС в интервью «Р-Спорту» фактически ставит крест на перспективах расширения до 18 команд в сезоне-2020/21.
Основные тезисы Алаева следующие:
Все это опытный аппаратчик Алаев преподнес как личное мнение, но мы же понимаем, что просто так с заявлениями через государственные агентства руководители не выступают. Слова Алаева — это и есть позиция РФС.
«Если РПЛ решит вынести свое предложение на исполком, который запланирован на февраль, то все вместе его обсудим», — в этой внешне мягкой фразе скрывается четкий сигнал клубам: на февральском исполкоме протащить идею будет практически невозможно.
Если, конечно, не вмешаются
Можно предположить, что непримиримость РФС связана с нежеланием клубов идти навстречу в реформировании розыгрыша Кубка, но, насколько мне известно, размен не рассматривается. В РФС действительно считают несостоятельной идею арифметического расширения РПЛ (тем более, уже со следующего сезона), при этом будут и дальше убеждать в необходимости изменения формата Кубка.
Посмотрим, чем ответят клубы, большинство которых проголосовал за расширение. На февральском исполкоме будет жарко.