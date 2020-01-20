Адвокат Мамаева подал жалобу на решение суда
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявил, что подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявил, что подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.
По решению, принятому 13 июня 2019 года, сроки наказания Мамаеву, а также игроку «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу футболистов Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы, были оставлены в силе.
— В прошлом году еще кассационную жалобу подавали, — приводит РБК слова Бушманова. — Обжалуем апелляционный приговор суда. Я в своей жалобе указываю на не соответствующую фактическим обстоятельствам дела квалификацию, касающуюся действий Мамаева как хулиганства. Просим отменить апелляционный приговор и вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение.
В мае 2019 года Мамаев, Кокорины и Александр Протасовицкий получили реальные сроки за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.