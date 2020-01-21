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09:35 (мск), источник: Sport24

Федерация футбольной статистики назвала сильнейший чемпионат 2019 года. Россия даже не в топ-20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года составила рейтинг сильнейших лиг мира. Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом признана английская Премьер-лига. С 2010 года и до сегодняшнего дня статус сильнейшей лиги по версии IFFHS неизменно принадлежал испанской Ла Лиге.

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Источник: AP 2020

Россия заняла по итогам 2019 года 26-е место. В 2018-м российская Премьер-лига занимала 17-ю строчку.

Точная система подсчета очков не называется, но известно, что она включает в себя в том числе результаты клубов на международной арене.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

1. Англия — 1287 очков
2. Бразилия — 1165
3. Испания — 1141
4. Италия — 939
5. Колумбия — 849
6. Португалия — 834
7. Франция — 818
8. Голландия — 790,5
9. Аргентина — 776
10. Германия — 765,5
11. Парагвай — 755,5
12. Шотландия — 747,5
13. Бельгия — 696,5
14. Эквадор — 686
15. Тунис — 664,5
16. Румыния — 632
17. Марокко — 629,5
18. Хорватия — 618
19. Греция — 616,5
20. Сербия — 605
21. Мексика — 600
22. Кипр — 586
23. Чехия — 571
24. Австрия — 561
25. Украина — 542
26. Россия — 538,5
27. Дания — 533,5
28. Турция — 523,5
29. Израиль — 521,5
30. Южная Корея — 520,5.

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