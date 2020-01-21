«Ты не заслуживаешь этого контракта». Вся правда об уходе Игоря Денисова из «Локомотива» и том, что он делает сейчас
Детали одной из самых скандальных историй 2019 года в российском футболе.
Детали одной из самых скандальных историй 2019 года в российском футболе.
Куда пропал Игорь Денисов? Этот вопрос
Игорь ушел из футбола тихо — как и пообещал в 2016 году, когда приходил к железнодорожникам. «Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и игра. Это я обещаю», — говорил тогда Денисов. И слово сдержал.
Денисов оказался в «Локомотиве» после вылета «Динамо» в ФНЛ. Арендное соглашение стало выгодно для обоих клубов:
— Идея пригласить Игоря родилась у меня, — рассказывает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус. — Я знал его еще по «Зениту» как очень профессионального человека, он был одним из топовых игроков команды. Наверняка Денисов входит во всевозможные рейтинги лучших футболистов петербуржского клуба в XXI веке. На тот момент «Локомотив» нуждался в усилении. Игорь — лидер, который мог дать
Уже через полгода руководство клуба решило подписать полноценный контракт с полузащитником, который быстро закрепился в основном составе. Геркус подтверждает, что сделали заранее в том числе и потому, что требовалось обезопасить клуб от ухода футболиста.
— Ему нравилось то, как мы развивали клуб, — замечает Геркус. — Игорь также высказывал свои идеи по разным вопросам. В частности, по тому, какие футболисты должны быть в команде. Мы совпадали по ментальности. Он был надежной опорой и закономерно стал капитаном. Так что это очень большая удача для «Локомотива». Денисов общался со мной не только по поводу Миранчуков. Игорь привнес профессионализм. При всей моей любви и уважению к «Локо», у Денисова титулов больше, чем у любого другого футболиста команды. Человек выиграл все в России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Для тех же Миранчуков и остальных ребят Игорь служил примером, образцом, очень профессионально относился к работе. Был наставником, если угодно — ментором.
В конце 2017 года запустили механизм по возвращению Денисова в сборную. Инициатором примирения хавбека с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым называли тогдашнего главу РФС Виталия Мутко. Юрий Семин публично говорил, что сейчас Игорь один лучших игроков страны, но в итоге компромисс так и не был найден.
— Мы все друг с другом общались, но не получилось, — вспоминает Геркус. — Не удалось найти общий знаменатель. Хотя вроде бы все хотели помириться. Понимаете, большие личности не всегда готовы искать общий язык. И это большая удача, если получается. Станислав Саламович — масштабный человек, и если у них с Игорем
А через полгода, уже после чемпионата мира, пошли разговоры о возможном возвращении Денисова в «Зенит», который возглавил Сергей Семак. Сам тренер высказывался так: «Игорь — топовый исполнитель, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру. Но нужно много над чем поработать и многое взвесить. Пока не могу сказать ничего конкретного».
Геркус же заявил «СЭ», что конкретное предложение в «Локомотив» так и не поступило.
— Слышал об этом. Были осторожные контакты, но до конкретных обсуждений дело не дошло, — рассказывает Геркус. — «Зенит» интересовался, но решил воздержаться от начала плотного диалога. Возможно, опасались авторитета Денисова. Так бывает — не каждый молодой тренер хочет видеть в своей команде человека с большим влиянием. Может быть, это насторожило, не знаю наверняка. Сам Игорь хотел вернуться. Все выходцы из «Зенита» хотят этого.
В октябре 2018-го Денисов договорился о новом контракте с «Локомотивом» — до лета 2020 года. Однако это решение впоследствии вызвало немало критики и со стороны нового руководства клуба, и даже со стороны болельщиков.
— Не понимаю и не принимаю такой критики, — говорит Геркус. — Я продлевал контракт с капитаном команды, который выходит на поле во всех матчах, а через полгода у него заканчивается договор. Он соглашается на понижение зарплаты и на один год продления. Что надо было сказать? Подожди до конца сезона? Это стало бы неуважением к Денисову. Ведь он, повторю, постоянно играл. У нового руководства, видимо, другой взгляд на ситуацию. Считаю, что принял абсолютно правильное решение. По моим впечатлениям, Игорь до сих пор мог бы приносить пользу «Локо», с ним игра точно была бы лучше. Понимаете, Игорь исполнял роль чистого опорника, а это мало кто умеет. Очень редкий талант — мог действовать один перед двумя защитниками. Денисов отлично видел ситуацию на поле, грамотно выбирал позицию, у него шикарный отбор, очень аккуратен в передачах. Мало кто обладает такими качествами. Игорь организовывал игру в начальной фазе, отбирал мяч и отдавал первый пас в развитие атаки. Считаю, с его уходом «Локомотив» потерял вариативность в этой зоне.
3 апреля 2019 года Денисов провел последний матч за «Локо», выйдя в основе на матч Кубка России с «Ростовом». Потом две встречи провел в запасе — с «Зенитом» и «Ахматом», а после 13 апреля даже не попадал в заявку.
По официальной версии полузащитник заболел ангиной. Когда стало понятно, что игрок уже около двух недель не появляется на тренировках, Семин не хочет говорить на эту тему, а руководство заявляет чуть ли не о пропаже человека, выступил юрист футболиста — Михаил Прокопец.
— Денисов сейчас находится на больничном, лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный — с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше, — говорил Прокопец «СЭ» 11 мая. — Слова «Локомотива» о том, что там не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. «Локомотив» извещен, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится.
По другой версии, Денисов обиделся на Семина за то, что тренер не дает ему шанса и предпочитает на важные матчи ставить другого опорного полузащитника — Баринова. Главный тренер «Локо» в конце мая опроверг такую информацию.
— Не было никакого конфликта с Денисовым, — сказал Семин. — У нас с Игорем состоялся всего один разговор. Он немногословный, но знает футбольное поле хорошо и хорошо на нем отрабатывает. На мой взгляд, он был лучшим опорным полузащитником, но его не взяли в сборную. Наверное,
— Когда началось расставание с «Локомотивом»? Вы понимали, что реально происходит? — вопрос Геркусу.
— У меня есть соображения на этот счет, но пусть лучше об этом скажет сам Игорь, если захочет. Вся эта история, что он якобы не хотел играть, испугался конкуренции — абсолютная неправда. Денисов был готов конкурировать, имел желание, мог и должен был оставаться в команде. В итоге это ничем хорошим для всех сторон не закончилось.
«СЭ» еще в апреле 2019-го сообщал, что новое руководство «Локо» предложило Денисову пересмотреть условия контракта, который был подписан при Геркусе. По новым данным, полученным от источника в клубе, Василий Кикнадзе, сменивший Геркуса на посту гендиректора, просил Денисова пойти на существенное понижение зарплаты в обновленном соглашении — при том, что она и так уже сократилась в два раза. Предложение поступило еще на зимних сборах, потом давление на игрока продолжилось, а последней каплей стали слова одного из руководителей «Локо» в адрес полузащитника, брошенные уже весной: «Ты не заслуживаешь этого контракта». Именно так сказали Денисову.
Он собрал вещи и уехал из Москвы. С того момента все контакты с клубом происходили только через Прокопца, хотя Кикнадзе в мае утверждал обратное:
— Информация о том, что в клубе создалась конфликтная ситуация, неверна. Был мужской разговор с обеих сторон. Как мне показалось по комментариям Игоря, он придерживается той же точки зрения. Со своей стороны могу лишь пожелать ему добра, удачи и успеха, если он решит продолжать карьеру. Он этого заслуживает. Он — мужик с бойцовским характером, который готов драться за свою позицию. Способен ли он поиграть в РПЛ? Уверен на сто процентов.
Еще один источник «СЭ» опровергает теорию, что Денисов боялся конкуренции с Бариновым: «Игорь всегда позитивно относился к нему».
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, который часто присутствует на сборах команды, подтверждает эти слова.
— Игорь всегда очень хорошо ладил с молодыми футболистам, — сказал Наумов. — Сам наверняка помнил, как тяжело ему давалась карьера. Со многими игроками вел себя
В итоге, сторонам удалось прийти к общему решению — Денисов, по данным «СЭ», получил компенсацию около 600 тысяч евро, а новый контракт так и не вступил в силу.
Игорь
— Лучше вам спросить у него самого. Если он не хочет, чтобы
Те, кто согласился немного поговорить об этом, заявили, что в жизни Денисова не происходит ничего экстраординарного. Он делает то, что и хотел по окончании карьеры: воспитывает детей, посвящает много времени своим хобби, например, дайвингу. Несколько лет назад купил дом на Кипре, где часто бывает его семья. Сейчас Денисов с женой и детьми, по сути, живут на две страны — еще один дом у Игоря недалеко от Петербурга.
При этом, по информации «СЭ», «Зенит» не рассматривал возможное сотрудничество с Денисовым после того, как полузащитник завершил карьеру. Правда, в клубе наверняка были бы рады возвращению Игоря в
А вот мнения людей, хорошо знающих Денисова:
Владимир Быстров: «Усталость тоже сыграла свою роль»
Один из самых близких товарищей Денисова по «Зениту» рассказал «СЭ» о причинах завершения карьеры хавбека.
— Игорь, сделал то, что хотел, — говорит Быстров. — Устал ли он? Просто так не заканчивают. Значит, усталость тоже сыграла свою роль. Считаю, что Денисов мог бы многое дать и «Зениту» в последние годы. Если смог привести «Локомотив» к чемпионскому титулу в качестве одного из лучших игроков, то и в Петербурге пригодился бы. Быть в футболе всю жизнь и потом от него отстраниться невозможно. Можно
Олег Власов: «Он мог бы поиграть еще несколько лет»
Еще один воспитанник «Зенита», с которым Денисов вместе проходил обучение в «Смене», считает, что Игорь мог поиграть еще.
— Для меня его уход из футбола не стал неожиданным. Безусловно, он мог бы играть еще несколько лет, — отмечает Власов. — Но решение завершить карьеру не принимаются на пустом месте. Значит, все взвесил и сделал выбор. Конечно, Игорь даже в последние годы своей карьеры мог бы усилить «Зенит», у меня этом нет сомнений. Не знаю, мог бы он заняться футбольной деятельностью, у меня на этот счет нет информации. Мы периодически общаемся, но такие моменты не обсуждаем.
Анатолий Бышовец: «То, что делал Денисов — это и есть справедливость»
С заслуженным тренером СССР Денисов много общался в период выступлений за «Динамо»: они жили по соседству и часто гуляли вместе.
— Игорь — непубличный человек, но в то же время очень предан футболу. У него на все свое мнение, лидерские качества, собственные принципы, которые отстаивает, — говорит Бышовец. — Проблемы, с которыми он сталкивался, свойственны людям, которые не изменяют своей позиции. У нас были такие разговоры, Игорь спрашивал: «Я же прав в ситуации»? На что отвечал ему: «Ты должен понять простую вещь: люди, которые ищут правду, потом ищут работу». Да, это несправедливо. Но то, что Игорь делал — это и есть справедливость. По жизни правда побеждает редко — ведь нередко ложь приносит большие деньги. В таких беседах мы и проводили время. Ушел он, считаю своевременно, большим профессионалом. Теперь важно найти продолжение в деле, которому он предан. Полагаю, у Игоря могло бы получиться.
Петр Свидлер: «Денисов — очень способный шахматный любитель»
Российский гроссмейстер играл с Денисовым в шахматы. Это — одно из любимых занятий Игоря.
— В 2009 году сыграли провели три партии. Первые две я выиграл по дебюту, в третьей решил разыграть дебют помягче, и в