«Ты не заслуживаешь этого контракта». Вся правда об уходе Игоря Денисова из «Локомотива» и том, что он делает сейчас

Источник: Спорт-Экспресс

Куда пропал Игорь Денисов? Этот вопрос по-прежнему витает в воздухе между Москвой и Петербургом. Последний конфликт в карьере одного из лучших полузащитников России развивался так стремительно, что многие не успели оценить последствия. Но итог был один — 29 мая прошлого года компания SILA International Lawyers, представляющая интересы игрока, сообщила, что ее клиент завершил карьеру. Без объяснения причин, прощального интервью и публичных споров с «Локомотивом», последним клубом хавбека.

Игорь ушел из футбола тихо — как и пообещал в 2016 году, когда приходил к железнодорожникам. «Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и игра. Это я обещаю», — говорил тогда Денисов. И слово сдержал.

Сначала Семин был против

Денисов оказался в «Локомотиве» после вылета «Динамо» в ФНЛ. Арендное соглашение стало выгодно для обоих клубов: бело-голубые избавились от дополнительной нагрузки в зарплатной ведомости, красно-зеленые получили классного исполнителя, который впоследствии стал капитаном.

— Идея пригласить Игоря родилась у меня, — рассказывает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус. — Я знал его еще по «Зениту» как очень профессионального человека, он был одним из топовых игроков команды. Наверняка Денисов входит во всевозможные рейтинги лучших футболистов петербуржского клуба в XXI веке. На тот момент «Локомотив» нуждался в усилении. Игорь — лидер, который мог дать что-то новое команде. Поэтому я начал переговоры о его аренде, и они завершились успешно. «Динамо» тогда вылетело в первый дивизион, там Денисов чувствовал себя не очень комфортно. Поэтому все сошлось. Семин сначала отнесся к идее настороженно, Игорь съездил к нему домой. Они долго общались, и в итоге договорились. Не знаю, был ли «Локомотив» единственным вариантом для Игоря, но точно — очень хорошим.

Уже через полгода руководство клуба решило подписать полноценный контракт с полузащитником, который быстро закрепился в основном составе. Геркус подтверждает, что сделали заранее в том числе и потому, что требовалось обезопасить клуб от ухода футболиста.

— Ему нравилось то, как мы развивали клуб, — замечает Геркус. — Игорь также высказывал свои идеи по разным вопросам. В частности, по тому, какие футболисты должны быть в команде. Мы совпадали по ментальности. Он был надежной опорой и закономерно стал капитаном. Так что это очень большая удача для «Локомотива». Денисов общался со мной не только по поводу Миранчуков. Игорь привнес профессионализм. При всей моей любви и уважению к «Локо», у Денисова титулов больше, чем у любого другого футболиста команды. Человек выиграл все в России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Для тех же Миранчуков и остальных ребят Игорь служил примером, образцом, очень профессионально относился к работе. Был наставником, если угодно — ментором.

Почему не удалось вернуться в сборную, и мог ли он перейти в «Зенит»

В конце 2017 года запустили механизм по возвращению Денисова в сборную. Инициатором примирения хавбека с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым называли тогдашнего главу РФС Виталия Мутко. Юрий Семин публично говорил, что сейчас Игорь один лучших игроков страны, но в итоге компромисс так и не был найден.

— Мы все друг с другом общались, но не получилось, — вспоминает Геркус. — Не удалось найти общий знаменатель. Хотя вроде бы все хотели помириться. Понимаете, большие личности не всегда готовы искать общий язык. И это большая удача, если получается. Станислав Саламович — масштабный человек, и если у них с Игорем что-то случилось, то тоже масштабное. Примерить их не удалось. Думаю, зла они друг на друга не держат, но работать вместе не стали. Для Денисова это стало вызовом: любой уважающий для себя спортсмен за игру в сборной отдаст все. Игорь — не исключение.

А через полгода, уже после чемпионата мира, пошли разговоры о возможном возвращении Денисова в «Зенит», который возглавил Сергей Семак. Сам тренер высказывался так: «Игорь — топовый исполнитель, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру. Но нужно много над чем поработать и многое взвесить. Пока не могу сказать ничего конкретного».

Геркус же заявил «СЭ», что конкретное предложение в «Локомотив» так и не поступило.

— Слышал об этом. Были осторожные контакты, но до конкретных обсуждений дело не дошло, — рассказывает Геркус. — «Зенит» интересовался, но решил воздержаться от начала плотного диалога. Возможно, опасались авторитета Денисова. Так бывает — не каждый молодой тренер хочет видеть в своей команде человека с большим влиянием. Может быть, это насторожило, не знаю наверняка. Сам Игорь хотел вернуться. Все выходцы из «Зенита» хотят этого.

Еще одно продление контракта и конфликт с руководством

В октябре 2018-го Денисов договорился о новом контракте с «Локомотивом» — до лета 2020 года. Однако это решение впоследствии вызвало немало критики и со стороны нового руководства клуба, и даже со стороны болельщиков.

— Не понимаю и не принимаю такой критики, — говорит Геркус. — Я продлевал контракт с капитаном команды, который выходит на поле во всех матчах, а через полгода у него заканчивается договор. Он соглашается на понижение зарплаты и на один год продления. Что надо было сказать? Подожди до конца сезона? Это стало бы неуважением к Денисову. Ведь он, повторю, постоянно играл. У нового руководства, видимо, другой взгляд на ситуацию. Считаю, что принял абсолютно правильное решение. По моим впечатлениям, Игорь до сих пор мог бы приносить пользу «Локо», с ним игра точно была бы лучше. Понимаете, Игорь исполнял роль чистого опорника, а это мало кто умеет. Очень редкий талант — мог действовать один перед двумя защитниками. Денисов отлично видел ситуацию на поле, грамотно выбирал позицию, у него шикарный отбор, очень аккуратен в передачах. Мало кто обладает такими качествами. Игорь организовывал игру в начальной фазе, отбирал мяч и отдавал первый пас в развитие атаки. Считаю, с его уходом «Локомотив» потерял вариативность в этой зоне.

3 апреля 2019 года Денисов провел последний матч за «Локо», выйдя в основе на матч Кубка России с «Ростовом». Потом две встречи провел в запасе — с «Зенитом» и «Ахматом», а после 13 апреля даже не попадал в заявку.

По официальной версии полузащитник заболел ангиной. Когда стало понятно, что игрок уже около двух недель не появляется на тренировках, Семин не хочет говорить на эту тему, а руководство заявляет чуть ли не о пропаже человека, выступил юрист футболиста — Михаил Прокопец.

— Денисов сейчас находится на больничном, лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный — с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше, — говорил Прокопец «СЭ» 11 мая. — Слова «Локомотива» о том, что там не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. «Локомотив» извещен, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится.

По другой версии, Денисов обиделся на Семина за то, что тренер не дает ему шанса и предпочитает на важные матчи ставить другого опорного полузащитника — Баринова. Главный тренер «Локо» в конце мая опроверг такую информацию.

— Не было никакого конфликта с Денисовым, — сказал Семин. — У нас с Игорем состоялся всего один разговор. Он немногословный, но знает футбольное поле хорошо и хорошо на нем отрабатывает. На мой взгляд, он был лучшим опорным полузащитником, но его не взяли в сборную. Наверное, какая-то стрессовая ситуация сложилась. Второй момент — возраст. Он тоже играет роль. Третий момент — конкуренция. Потихоньку прибавлял Баринов, я не могу держать более сильного игрока на лавке. Что произошло дальше — мне сложно сказать. Там есть какие-то контрактные вопросы, но я в эти дебри не хочу лезть. Игорь сам принял решение закончить.

— Когда началось расставание с «Локомотивом»? Вы понимали, что реально происходит? — вопрос Геркусу.

— У меня есть соображения на этот счет, но пусть лучше об этом скажет сам Игорь, если захочет. Вся эта история, что он якобы не хотел играть, испугался конкуренции — абсолютная неправда. Денисов был готов конкурировать, имел желание, мог и должен был оставаться в команде. В итоге это ничем хорошим для всех сторон не закончилось.

«СЭ» еще в апреле 2019-го сообщал, что новое руководство «Локо» предложило Денисову пересмотреть условия контракта, который был подписан при Геркусе. По новым данным, полученным от источника в клубе, Василий Кикнадзе, сменивший Геркуса на посту гендиректора, просил Денисова пойти на существенное понижение зарплаты в обновленном соглашении — при том, что она и так уже сократилась в два раза. Предложение поступило еще на зимних сборах, потом давление на игрока продолжилось, а последней каплей стали слова одного из руководителей «Локо» в адрес полузащитника, брошенные уже весной: «Ты не заслуживаешь этого контракта». Именно так сказали Денисову.

Он собрал вещи и уехал из Москвы. С того момента все контакты с клубом происходили только через Прокопца, хотя Кикнадзе в мае утверждал обратное:

— Информация о том, что в клубе создалась конфликтная ситуация, неверна. Был мужской разговор с обеих сторон. Как мне показалось по комментариям Игоря, он придерживается той же точки зрения. Со своей стороны могу лишь пожелать ему добра, удачи и успеха, если он решит продолжать карьеру. Он этого заслуживает. Он — мужик с бойцовским характером, который готов драться за свою позицию. Способен ли он поиграть в РПЛ? Уверен на сто процентов.

Еще один источник «СЭ» опровергает теорию, что Денисов боялся конкуренции с Бариновым: «Игорь всегда позитивно относился к нему».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, который часто присутствует на сборах команды, подтверждает эти слова.

— Игорь всегда очень хорошо ладил с молодыми футболистам, — сказал Наумов. — Сам наверняка помнил, как тяжело ему давалась карьера. Со многими игроками вел себя по-отечески. Такой человек в команде обязательно нужен. Ведь он именно по моей просьбе решил вопрос с переездом Миранчуков из общежития. А то, что испугался конкуренции — вранье.

В итоге, сторонам удалось прийти к общему решению — Денисов, по данным «СЭ», получил компенсацию около 600 тысяч евро, а новый контракт так и не вступил в силу.

Что происходит сейчас?

Игорь по-прежнему максимально закрыт для прессы. Он не стал отвечать на запрос «СЭ» об интервью, как и Прокопец, который отказался обсуждать текущие дела экс-футболиста. Примечательно, что в подобном ключе высказывались и другие люди, которые поддерживают контракт с четырехкратным чемпионом России.

— Лучше вам спросить у него самого. Если он не хочет, чтобы кто-то знал о его делах, это его право, — в таком ключе высказались сразу несколько собеседников «СЭ».

Те, кто согласился немного поговорить об этом, заявили, что в жизни Денисова не происходит ничего экстраординарного. Он делает то, что и хотел по окончании карьеры: воспитывает детей, посвящает много времени своим хобби, например, дайвингу. Несколько лет назад купил дом на Кипре, где часто бывает его семья. Сейчас Денисов с женой и детьми, по сути, живут на две страны — еще один дом у Игоря недалеко от Петербурга.

При этом, по информации «СЭ», «Зенит» не рассматривал возможное сотрудничество с Денисовым после того, как полузащитник завершил карьеру. Правда, в клубе наверняка были бы рады возвращению Игоря в каком-либо качестве. Но пока ему точно не до этого. Он делает то, о чем давно мечтал — живет в свое удовольствие. И его трудно за это упрекать.

А вот мнения людей, хорошо знающих Денисова:

Владимир Быстров: «Усталость тоже сыграла свою роль»

Один из самых близких товарищей Денисова по «Зениту» рассказал «СЭ» о причинах завершения карьеры хавбека.

— Игорь, сделал то, что хотел, — говорит Быстров. — Устал ли он? Просто так не заканчивают. Значит, усталость тоже сыграла свою роль. Считаю, что Денисов мог бы многое дать и «Зениту» в последние годы. Если смог привести «Локомотив» к чемпионскому титулу в качестве одного из лучших игроков, то и в Петербурге пригодился бы. Быть в футболе всю жизнь и потом от него отстраниться невозможно. Можно какое-то время отдохнуть, а так или иначе будешь с ним сталкиваться. Не могу предполагать, как будет у Игоря. Лучше спросите у него. А если он не хочет общаться, значит это только его выбор.

Олег Власов: «Он мог бы поиграть еще несколько лет»

Еще один воспитанник «Зенита», с которым Денисов вместе проходил обучение в «Смене», считает, что Игорь мог поиграть еще.

— Для меня его уход из футбола не стал неожиданным. Безусловно, он мог бы играть еще несколько лет, — отмечает Власов. — Но решение завершить карьеру не принимаются на пустом месте. Значит, все взвесил и сделал выбор. Конечно, Игорь даже в последние годы своей карьеры мог бы усилить «Зенит», у меня этом нет сомнений. Не знаю, мог бы он заняться футбольной деятельностью, у меня на этот счет нет информации. Мы периодически общаемся, но такие моменты не обсуждаем.

Анатолий Бышовец: «То, что делал Денисов — это и есть справедливость»

С заслуженным тренером СССР Денисов много общался в период выступлений за «Динамо»: они жили по соседству и часто гуляли вместе.

— Игорь — непубличный человек, но в то же время очень предан футболу. У него на все свое мнение, лидерские качества, собственные принципы, которые отстаивает, — говорит Бышовец. — Проблемы, с которыми он сталкивался, свойственны людям, которые не изменяют своей позиции. У нас были такие разговоры, Игорь спрашивал: «Я же прав в ситуации»? На что отвечал ему: «Ты должен понять простую вещь: люди, которые ищут правду, потом ищут работу». Да, это несправедливо. Но то, что Игорь делал — это и есть справедливость. По жизни правда побеждает редко — ведь нередко ложь приносит большие деньги. В таких беседах мы и проводили время. Ушел он, считаю своевременно, большим профессионалом. Теперь важно найти продолжение в деле, которому он предан. Полагаю, у Игоря могло бы получиться.

Петр Свидлер: «Денисов — очень способный шахматный любитель»

Российский гроссмейстер играл с Денисовым в шахматы. Это — одно из любимых занятий Игоря.