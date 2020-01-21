Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона

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«Кокорин перейдет в “Сочи” до конца сезона на правах аренды», — сказал Рубашко.

В настоящее время 28-летний Кокорин находится на сборе «Зенита» в Катаре. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С октября 2018 года находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 17 сентября 2019 года он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб для участия в официальных матчах, он принимал участие только в тренировочном процессе.