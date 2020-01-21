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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий заявил, что знаком с Бердыевым, но не общается с ним

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что он не общается с бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым, но знаком с ним и относится к нему с уважением.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Да, мы знакомы, конечно. Я знаком со всеми российскими тренерами, потому что я с ними или пересекался, или они входили в мой штаб, или играли в моей команде, как в случае с Семаком.

С Шароновым я тоже знаком, не близко, но знаю. Он играл против моих команд. Поэтому и с Бердыевым я тоже не могу быть не знаком.

— Но близких отношений и переписок, звонков нет?

— Такого вообще нет ни с кем, не только с Бердыевым. Если мне что-то нужно будет либо ему, то мы можем спокойно друг другу набрать. Все общение, которое у нас было, проходило на позитиве и было уважительным, — цитирует Слуцкого «БИЗНЕС Online».

48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Предыдущим его клубом был «Витесс».

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