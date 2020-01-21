«Зенит» отправил Кокорина в аренду

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28-летний форвард будет выступать за сочинцев до конца сезона-2019/2020. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

9 января сообщалось, что Кокорин мог отправиться «Фейеноорд». Голландский клуб также рассматривал вариант арендного соглашения.

В сентябре 2019-го Кокорин и другой футболист Павел Мамаев освободились из колонии в Белгородской области. «Зенит» заключил с игроком новый контракт, однако Российский футбольный союз запретил регистрировать Кокорина вне дозаявочного периода. Это помешало футболисту выступать в матчах РПЛ до зимней паузы.