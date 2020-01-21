Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» занял 98-е место в рейтинге клубов мира по версии IFFHS

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» занял 98-е место в рейтинге футбольных клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» с 133 очками делит 98-е место с кипрским «Аполлоном». «Краснодар» (132,5) замыкает первую сотню рейтинга. Московский «Локомотив» (104) располагается на 171-й строчке, столичный ЦСКА (90,5) — на 216-й, московский «Спартак» (78,5) — на 263-й, тульский «Арсенал» (67,5) — 339-й, екатеринбургский «Урал» (65) — 358-й, «Ростов» (63,5) — 373-й.

Лидирует в рейтинге футбольных клубов мира английский «Ливерпуль», который в 2019 году выиграл Лигу чемпионов. Второе место занимает испанская «Барселона», на третьем месте оказался английский «Манчестер Сити».

Полностью первая десятка рейтинга футбольных клубов мира выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» (Англия) — 316 баллов,

2. «Барселона» (Испания) — 293,

3. «Манчестер Сити» (Англия) — 284,

4. «Фламенго» (Бразилия) — 275,

5. «Селтик» (Шотландия) — 269,

6. «Валенсия» (Испания) — 268,

7. «Аякс» (Нидерланды) — 249,5,

8. «Челси» (Англия) — 249,

9. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 243,

10. «Вулверхэмптон» (Англия) — 236.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Коварная штучка из России: ей светит срок за связь с игроком 'Милана'
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Кокорина не отпустили в «Фейеноорд». Он будет играть в «Сочи»
Губерниев объяснил причины конфликта с Тихоновым
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Самая яркая блондинка КХЛ ушла в либеральную журналистику (фото)
Два миллиона за секунду. Озвучен заработок МакГрегора за бой
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь