«Зенит» занял 98-е место в рейтинге клубов мира по версии IFFHS

«Зенит» занял 98-е место в рейтинге клубов мира по версии IFFHS

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» занял 98-е место в рейтинге футбольных клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.