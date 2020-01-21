«Зенит» занял 98-е место в рейтинге клубов мира по версии IFFHS

«Зенит» с 133 очками делит 98-е место с кипрским «Аполлоном». «Краснодар» (132,5) замыкает первую сотню рейтинга. Московский «Локомотив» (104) располагается на 171-й строчке, столичный ЦСКА (90,5) — на 216-й, московский «Спартак» (78,5) — на 263-й, тульский «Арсенал» (67,5) — 339-й, екатеринбургский «Урал» (65) — 358-й, «Ростов» (63,5) — 373-й.
Лидирует в рейтинге футбольных клубов мира английский «Ливерпуль», который в 2019 году выиграл Лигу чемпионов. Второе место занимает испанская «Барселона», на третьем месте оказался английский «Манчестер Сити».
Полностью первая десятка рейтинга футбольных клубов мира выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль» (Англия) — 316 баллов,
2. «Барселона» (Испания) — 293,
3. «Манчестер Сити» (Англия) — 284,
4. «Фламенго» (Бразилия) — 275,
5. «Селтик» (Шотландия) — 269,
6. «Валенсия» (Испания) — 268,
7. «Аякс» (Нидерланды) — 249,5,
8. «Челси» (Англия) — 249,
9. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 243,
10. «Вулверхэмптон» (Англия) — 236.